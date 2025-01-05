Oppo, akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olarak piyasada geniş bir pazar payına sahip. Her segmente özel telefon tasarlayan marka, özellikle amiral gemisi cihazları ile piyasanın en çok tercih edilen markalarından biri. Şimdi ise marka, Find X8 serisine yeni bir cihaz tasarlıyor; Find X8 mini. Bu yeni telefonun bazı özellikleri belli oldu ancak Oppo Find X8 Mini çıkış tarihi ne zaman? İşte detaylar…

Oppo Find X8 Mini Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Oppo Find X8 serisine ekleyeceği bir mini model ile gündemde. Markanın yeni telefonuna ilişkin ortaya çıkan sızıntılarla cihazın bazı özellikleri belli oldu. Daha küçük model telefon severler için tasarlanan bu cihaz amiral gemisi telefon grubunda yer alacak. Söylenenlere göre cihazın çıkış tarihi henüz kesin belli olmamakla birlikte 2025 yılının ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz 2025 Haziran ayının sonlarında Find X8 Ultra modeli ile birlikte lanse edilecek.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Oppo, Find X8 serisini Ekim 2024’te piyasaya sunmuştu. Üst segment telefon serisi kullanıcı tarafından oldukça beğenildi ve marka bu seriye bir de küçük telefon severlerin hoşuna gidecek bir model eklemek için çalışmalara başladı. Kompakt model telefonları seven kullanıcılar için tasarlanan Find X8 Mini’nin ortaya çıkan özelliklerine bakalım…

Ortaya Çıkan Özellikleri!

Teknoloji dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen bilgilere göre Oppo Find X8 Mini modeli 6,31 inç büyüklüğünde 1,5 K çözünürlüklü bir LTPO OLED panel ile gelecek. Bununla birlikte panel altında parmak izi sensörü de yer almakta. Kamera kısmına baktığımızda ise Sony IMX9 serisi ana kamera ve 50 Megapiksel çözünürlüklü periskop kameranın yer aldığını söyleyebiliriz.

Find X8 Mini modeli hem ergonomik hem de şık bir tasarıma sahip olarak gelecek. Metal bir kasa ve cam arka paneli buluna telefon işlemci kısmında ise oldukça güçlü bir çip setine sahip olacak. Gelen sızıntılara göre Find X8 mini model MediaTek Dimensity 9400 yonga setinden gücünü alacak. Amiral gemisi bir çip seti olan Dimenity 9400, 3 nm üretim sürecinden geçmiş ve 1 adet 3.63 GHz hızında çalışan ARM Cortex-X925, 3 adet 3.3 GHz hızında çalışan ARM Cortex-X4 ve 4 adet de 2.4 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerine sahip. Bununla birlikte grafik birimi kısmında ise Immortalis – G925 MC12 yer almakta.

Şık tasarım, ergonomik kullanım ve yüksek performansı ile gelecek olan Oppo Find X8 Mini’nin geniş bir kullanıcı kitlesine hitap emesi beklenmekte. Find X8 Ultra ile tanıtılması beklenen telefonun 2025 Haziran ayında kullanıcıya sunulacağı söyleniyor ancak bu bilgi henüz kesin değil. Yeni detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.