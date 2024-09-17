Ekim ayı, amiral gemisi akıllı telefon pazarı için oldukça hareketli geçecek. Xiaomi, Oppo, Vivo ve benzeri gibi markalar Ekim’de yeni üst segment akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Piyasaya çıkması beklenen amiral gemisi telefonlardan biri de Oppo Find X8. Şimdiye dek pek çok özelliği ortaya çıkan Oppo’nun yeni telefonu şimdi de Benchmark testlerinde görüldü. Oppo Find X8 performans sonuçları belli oldu. İşte ayrıntılar…

OPPO Find X8 Performans Sonuçları Belli Oldu!

Mediatek ve Qualcomm yeni amiral gemisi mobil yonga setlerini önümüzdeki ay tanıtmayı planlıyor. Bu kapsamda yeni üst segment amiral gemisi telefonlarda MediaTek Dimensity 9400 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemcilerini göreceğiz. Bu yeni işlemcilerden Oppo’nun yeni cihazı için tercihi MediaTek oldu. Örneğin Xiaomi de en üst model telefonlarında Qualcomm’u kullanacak; Vivo ise X200 serisinde Dimensity 9400’ü kullanan ilk marka olacak.

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Oppo yeni üst seviye telefonu Find X8, Dimensity 9400 yonga seti ile gelecek. Daha evvel Find X8 hakkında pek çok detay ortaya çıkmıştı şimdi ise Benchmark testinde görüntülendi ve Dimensity 9400 işlemcili cihazın performansı ortaya çıktı. Test sonuçlarına göre Oppo Find X8 tek çekirdek puanı 2876, çok çekirdek puanı ise 8987 şeklinde gerçekleşti.

OnePlus 13 de Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile gelecek olan telefonlardan ve bu cihazın test sonuçları Find X8’den oldukça yüksek. OnePlus 13 Benchmark test sonuçlarında tek çekirdek puanı 3216 ve çok çekirdek puanı ise 10.051 şeklinde. Benchmark test sonuçlarında görüldüğü üzere 16 GB’lık RAM ve işletim sistemi kısmında ise Android 15’in bulunduğu görülüyor.

MediaTek Dimensity 9400 Performansı

Kıyaslama yapabilmek adına bir örnek daha verelim ve Vivo X200 için benchmark test sonuçlarını açıklayalım. Vivo da yukarıda belirttiğimiz gibi Mediatek’in Dimensity 9400 işlemcisi ile gelen cihazlardan biri. V2319A model numarası ile Benchmark testinde görünen Vivo X200; tek çekirdek puanı 1531 ve çok çekirdek puanı ise 6168 şeklinde. Vivo’un bu cihazı Oppo’nun Find X8’inden daha kötü bir performans sergilemiş durumda.

MediaTek Dimensity 9400 işlemci; 1 adet 3.4 GHz hızında Cortex-X5, 3 adet 3.3 GHz hızında çalışan Cortex-X4 ve 4 adet de 2.4 GHz hızında Cortex-A720 olacak şekilde toplam 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Söz konusu işlemcinin, selef versiyonu yani 9300’e göre yüzde 40 daha yüksek performans sunacağı söylenmekte.