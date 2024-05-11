0ppo 2024 yılının başında Find X7 ve Find X7 Ultra cihazlarını piyasaya sundu. Markanın yeni üst segment cihazları ise Find X8 serisi olacak. Markalar genellikle iki amiral gemisi seriyi bir yıl kadar bir ara ile tanıyorlar ancak Oppo Find X8 serisi beklenenden erken, yani 2024 bitmeden tanıtılabilir. İşte ayrıntılar…

Oppo Find X8 Serisi Beklenenden Erken Çıkabilir

BBK Electronics alt kuruluşlarından biri olan Oppo, son zamanlarda akıllı telefon piyasasında konumunu güçlendiren markalardan biri oldu. Güçlü ve kamera özellikleri bakımından üst seviye cihazlar üreten Oppo, amiral gemisi Find X7 serisini 2024 Ocak ayında kullanıcıya sunmuştu. Akıllı telefon piyasasındaki güçlü rekabet diğer markalar gibi Oppo’yu da gelişmiş ve hızlı üretim teknolojilerine itiyor. Oppo da bu bakımdan piyasanın güçlü aktörlerinden biri konumunda.

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Oppo’nun yeni amiral gemisi telefonları Find X8 serisinden olacak. Bahse konu cihazların tanıtım tarihleri ile ilgili ünlü bir Android telefon analistinden gelen bilgilere göre Oppo yeni üst segment cihazları 2024’ün son 3 ayında tanıtılabilir. Cihazlar hakkında daha evvel de bir takım sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda Find X8 modelinin tıpkı Find X7’deki gibi üst segment MediaTek Dimensity işlemci ile; Find X8 Ultra’nın ise Qualcomm’un yeni çıkaracağı Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile geleceği söylenmekte idi.

Snapdragon yeni işlemcilerini ilk kullanım hakkı Xiaomi’deydi. Eğer bahse konu iddia doğruysa Xiaomi bu hakkını yitirmiş demektir. Bir diğer ihtimal ise bu iddianın asılsız olması. Bunu da zamanla göreceğiz. Snapdragon üst segment işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 özelliklerine değinecek olursak da 2 + 6 mimari ve Oryon işlemci çekirdeklerini barındırdıklarını söyleyebiliriz.

Find X8 Serisi Beklenen Özellikleri

Find X8 serisinin beklenen özelikleri kısmında parmak izi okuyucudan bahsedebiliriz. Bu kapsamda X8 Ultra cihazında ultrasonik parmak izi okuyucunun, X8 cihazında ise optik parmak izi okuyucunun kullanılması beklenmekte. Bahse onu amiral gemisi telefonlar, sızdırıldığı üzere 2024 bitmeden tanıtılırsa Oppo yeni cihazlarının tanıtımını Xiaomi 15 ve OnePlus 13 modelleri ile aynı dönemlerde gerçekleştirmiş olacak. Yani Oppo rekabetten geri kalmamak için cihazların tanıtımını öne çekmiş olabilir.

Oppo Find X8 modellerinin özellikleri hakkında bir fikir oluşturabilmek adına Find X7 özelliklerini hatırlamak için bazı niteliklerini listeleyelim: