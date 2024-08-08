OPPO Find X8 Serisinin Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı, İşte Detaylar!

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Akıllı telefon piyasasının güçlü oyuncularından olan Çin’li dev Oppo, yeni amiral gemisi telefonlarını piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Ekim ayında tanıtılması beklenen Find X8 modellerinin şimdiye dek bazı özellikleri sızdırılmıştı. Şimdi ise Oppo Find X8 serisinin ekran özellikleri ortaya çıktı. İşte yeni amiral gemisi telefonlar hakkında bilinenler…

OPPO Find X8 Serisinin Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı

Oppo Ekim ayında Find X8 serisi modellerinin tanıtımını yapacak. Oppo’nun yeni üst seviye telefon modelleri Çin’de düzenlenecek olan bir etkinlikle lanse edilecek. Oppo yeni telefon serisi modelleri Find X8, X8 Pro, X8 Ultra şeklinde. Ekim ayında Oppo Find X8 ve Find X8 pro modelleri tanıtılacak ancak Find X8 Ultra modelin tanıtımı 2025 yılına kalabilir; bu kapsamda 2025 Ocak ayı konuşulmakta.

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Oppo üst segment telefon modelleri olan Find X8 serisinin daha evvel bazı özellikleri ortaya çıkmıştı. Yeni gelen sızıntılarda ise ekran niteliklerine dair bilgiler mevcut. Bu kapsamda Find X8 modelinin 1.5K çözünürlüklü düz bir panel ile, Find X8 Pro’nun 1.5K çözünürlüklü kavisli bir ekranla ve Find X8 Ultra modelinin ise 2K çözünürlüğe sahip kavisli ekranla gelmesi beklenmekte.

Serinin en üst modeli olan Oppo Find X8 Ultra muhteşem bir ekran performansı sunmasının yanı sıra işlemci kısmında da oldukça güçlü bir yonga seti ile gelecek. Find X8 Ultra modelin Qualcomm’un yeni çıkaracağı Snapdragon 8 Gen 4 çipinden gücünü alacağı söylenmekte. Serinin diğer modelleri olan Find X8 ve X8 Pro’nun ise MediaTek’in güçlü işlemcisi Dimensity 9400 ile gelmesi bekleniyor.

Find X8 Ultra 6100 mAh Batarya ile Geliyor

Oppo amiral gemisi telefon serisi Find X8 batarya tarafında da oldukça güçlü piller ile geliyor. Bu kapsamda Find X8 modeli 5,600 mAh kapasiteli batarya ile Find X8 Pro modeli 5700 mAh gücünde batarya ile ve Find X8 Ultra modeli ise 6100 mAh’lık pil ile geleceği söylenmekte. İşlemci ve batarya özelliklerine baktığımızda cihazların performans testlerinde üst sıralarda yer alacağı aşikar görünüyor.

Oppo güçlü performansa sahip olan telefon serisinin tüm modellerinin işletim sistemi kısmında Android 15 tabanlı ColorOS 15’in bulunması beklenmekte. Find X8 Pro modelinin alameti farikasının ikili periskop kamera sahip olması denilebilir. Bununla birlikte cihaz ultrasonik parmak izi okuyucu ile gelecek.

Find X8 Ultra modelinin ise dört sensörlü bir kamera kurulumu ve iki yönlü uydu bağlantı özelliği barındıracağı söylenmekte. Bunların yanı sıra Ultra modelinde ekrana gömülü ultrasonik parmak izi okuyucu olacağı da söylenmekte.