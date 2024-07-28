Oppo Find X8’in İki Önemli Özelliği Ortaya Çıktı, İşte Ayrıntılar!

Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden Oppo, yeni amiral gemisi telefonu üzerinde çalışıyor. Cihazın özellikleri henüz resmi olarak açıklanmadı ancak bazı nitelikleri duyumlarla ortaya çıkıyor. Bu kapsamda Oppo Find X8’in iki önemli özelliği ortaya çıktı; cihazda Live Photos özelliği ve Apple’ın AirDrop özelliği bulunabilir. İşte ayrıntılar…

Oppo Find X8’in İki Önemli Özelliği Ortaya Çıktı

Oppo son dönemde akıllı telefon piyasasındaki pazar payını oldukça artırdı. Yeni özellikleri, tasarımı ve fiyat bakımından emsallerinden daha uygun olmasıyla dikkat çeken Oppo, yeni amiral gemisi telefonu Find X8’i 2024 bitmeden tanıtmayı hedefliyor. Geliştirme aşamasında olan telefonun nitelikleri ile ilgili sızıntılarla bazı bilgiler şimdiden ortaya çıkıyor.

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Teknoloji dünyasında güvenilir sızıntıları ile bilinen Digital Chat Station (DCS), Find X8 hakkında yeni detaylar paylaştı. DCS’nin paylaştığı bilgilere göre Find X8 serisinde Oppo iki yeni önemli özellik sunabilir. Bu özelliklerden biri Live Photos bir diğeri ise AirDrop şeklinde belirtildi. Live Photos özelliğini marka ilk kez Reno 12 modellerinde sunmuştu. Bu özellik Apple’ın Live Photos özelliğine de benzemekte.

Bu nitelik sayesinde fotoğraf çekinmeden hemen önceki birkaç saniyelik zaman dilimi kaydediliyor ve bir video klip meydana geliyor. Bu özellik sayesinde bu kısa video klip sosyal medya hesaplarında direkt paylaşılabiliyor. Bu özelliği daha önce Oppo’nu başka bir serisinde görmüştük ancak Apple’ın AirDrop özelliğinin destekleneceği iddiası ilk defa bir Oppo telefonunda görülecek.

DCS’nin aktardığı bilgiler doğru ise Oppo Find X8 Apple AirDrop özelliğini destekleyecek. Bu özellik sayesinde Oppo’nun ilgili modelleri ile iPhone’lar arasında doğrudan dosya paylaşımı mümkün olabilir. Bu özellik gerçekten heyecanlandırıcı bir haber denilebilir. Bunların dışında Oppo Find X8 modellerinin teknik özelliklerine de bakalım.

Oppo Find X8 ve X8 Pro Özellikleri

Oppo Find X8 modelleri hakkında daha evvel çıkan sızıntılarda cihazların MediaTek Dimensity 9400 işlemci ile geleceği duyulmuştu. Bu işlemciye göre cihazın üst seviye telefonlar arasında yer alacağını söyleyebiliriz. Ekran kısmında 1.5K çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızı ile gelmesi beklenen cihaz OLED panel barındıracak. İki model ekranı arasındaki temel fark ise Find X8 modelinde düz bir ekran yer alırken, Find X8 Pro kavisli bir panel ile gelecek.

Cihazların kamera özelliklerine bakıldığında ise arka kamera kurulumunda 3X periskop telefoto sensör ile Hasselblad ayarlı üçlü birim olması beklenmekte. Ana kamerada 50 Megapiksellik Sony sensörün bulunacağı da gelen söylemler arasında. Markanın kamera performansını yükseltmek için farklı bir algoritma sunması da beklenmekte.

Oppo Find x8 serisi inovatif bir yapıya sahip ve özellikleri merakla beklenmekte. Cihazların resmi lasmanı 2024’ün sonuna doğru gerçekleştirilecek. Tanıtıma kadar ortaya çıkacak olan özellikleri, siz Cepkolik okurları için buradan paylaşmaya devam edeceğiz.