Oppo K10x Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo’nun bu yıl ürettiği dördüncü K serisi telefon, Oppo K10x görücüye çıktı. Bu yılın başlarında şirket, Dimensity 8000 özellikli Oppo K10 5G, Dimensity 8100 ile K10 Pro 5G ve Snapdragon 778G destekli Oppo K10 Vitality Edition’ı tanıttı. Bugün piyasaya çıkan K10x, Snapdragon 695 işlemciye sahip. Cihazın teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili tüm bilgiler burada.

Oppo K10x

Telefon sol üst köşede bir delik bulunan 6.59 inç IPS LCD ekrana sahip. FHD+ çözünürlüğün yanı sıra 120Hz yenileme hızını, 240Hz dokunmatik örnekleme hızını ve DCI-P3 renk gamını destekliyor. Cihaz, üstte ColorOS 12.1 ile Android 12 işletim sisteminde çalışıyor. Yanda bir parmak izi tarayıcı ile geliyor.

Ön tarafta, K10x’in 16 megapiksel selfie kamerası var. Cihazın arka kamera kurulumunda 64 megapiksel ana kamera bulunuyor. Derinlik ve makro çekimler için bir çift 2 megapiksel kamera ile geliyor.

Snapdragon 695 tarafından desteklenen cihazda 8 GB veya 12 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB veya 256 GB UFS 2.2 depolama alanı yer alıyor. Telefonun 5.000 mAh bataryası 67W hızlı şarjı destekliyor. Bir elmas termal iletken jel, bir grafit levha ve çoklu sıcaklık sensörlerinden oluşan bir ısı yayma sistemine sahip.

K10x, çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi olağan bağlantı özelliklerini bir araya getiriyor. Bu telefon, bu yılın başlarında Çin’de piyasaya çıkan Realme V25 5G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun fiyatı 215 dolardan başlıyor.