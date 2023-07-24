OPPO K11, 100W süper şarj hızıyla satışa çıkacak!

Oppo, merakla beklenen K11 akıllı telefonunu yarın, 25 Temmuz’da tanıtmaya hazırlanıyor. Yakın tarihli bir raporla şirket, cihazın 5000 mAh ağır bir bataryaya ve 100 W Süper Flaş Şarj teknolojisine sahip olduğunu doğruladı. Markaya göre, güçlü kombinasyon, telefonun tam gün dayanmasına ve tek bir şarjla 18 saate kadar kesintisiz video oynatmasına olanak tanıyor. Ayrıca, 10 dakikadan daha kısa sürede %50 şarja ve 26 dakikada tam şarja ulaşabilen olağanüstü şarj hızları vaat ediyor.

Pil ömrüne giderek daha fazla öncelik veren bir pazarda Oppo’nun K11 modeli, 1600’e kadar şarj döngüsünü destekleme iddiasıyla öne çıkıyor ve dört yıllık düzenli kullanımdan sonra bile %80’lik etkileyici bir kapasiteyi koruyor. Bu olağanüstü uzun ömür, akıllı ultra hızlı şarj, aşırı soğuk şarj ve gelişmiş pil ömrü ve eskime koruması sağlayan entegre “Akıllı Şarj Motoru”na atfediliyor.

K11 ayrıca 2412 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,7 inç 120 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekrana sahiptir. Ekranı ayrıca göz yorgunluğunu en aza indirmek için TÜV Rheinland donanım düzeyinde düşük mavi ışık sertifikasına sahiptir. İçeride, 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip bir Qualcomm Snapdragon 782G işlemci tarafından destekleniyor.

Çok işlevli NFC, kızılötesi uzaktan kumanda, 0809 X ekseni doğrusal motor, çift stereo hoparlör, yüksek performanslı grafit soğutma sistemi ve HyperBoost oyun kare hızı sabitleme motoru gibi diğer özelliklerin yanı sıra bu özellikler, bu akıllı telefonu zorlu bir rakip haline getiriyor.

Oppo K11, 16MP ön kameraya ve 50MP IMX890 ana kamera (OIS optik görüntü sabitlemeli), 8MP ikincil kamera ve 2MP derinlik kamerasından oluşan bir arka kamera kurulumuna sahiptir. Telefon, net gece sahneleri, DSLR düzeyinde portreler ve ilgi çekici dinamik anlar vaat eden “Üç Amiral Gemisi Görüntüleme Algoritma Motoru” ile birlikte geliyor.