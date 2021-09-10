Oppo K9 Pro’nun Teknik Detayları Sızdırıldı!

PEYM00 model numarasına sahip bir Oppo telefon, geçen ay Çin’in TENAA sertifikasyon platformunda görülmüştü. Telefonun arka tarafında bulunan marka, Çin’de Oppo K9 Pro olarak piyasaya sürülebileceğini öne sürdü. Şimdi ise, telefon China Telecom’un ürün veritabanında listelendi. Telefonun önemli özellikleri gün yüzüne çıktı.

Oppo K9 Pro, delikli tasarıma sahip 6.43 inç AMOLED ekrana sahip olacak. 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunan telefon bir ekran içi parmak izi tarayıcı ile donatılmış. Selfie’ler için 16 megapiksel ön kameraya sahip olduğu söyleniyor.

Oppo K9 Pro’nun arka tarafında bulunan yatay kamera modülü, solda 64 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera ünitesine ve sağda 09-K Pro markasına sahip. ColorOS UI ve Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor.

K9 Pro, Dimensity 1200 yonga seti tarafından destekleniyor. 4.500 mAh pil ile desteklenen telefonun 3C sertifikası, 65W hızlı şarj cihazıyla gönderilebileceğini ortaya koyuyor. Bu özellikler, Realme GT Neo‘nun yeniden markalanmış versiyonu olacağını gösteriyor.

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