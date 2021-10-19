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Oppo K9s 120Hz ekrana, 64MP kameraya sahip olacak

Oppo K9s yeni renk seçeneği, 120Hz ekranı ve 64MP kamera kurulumu ile yarın tanıtılıyor. 5,000 mAh batarya ve Snapdragon 778G yonga setini de bünyesinde barındıracak olan K9s'i yakından inceleyelim.

Selin Polat

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Oppo K9s

Oppo K9s, 20 Ekim’de, orijinal K9‘un bir devamı ve geçen ay tanıtılan K9 Pro‘ya bir alternatif olarak tanıtılacak. Tam açıklama yarın olsa da, şirket teknik özellik sayfasıyla ilgili ayrıntıları paylaşıyor. İşte şimdiye kadar sahip olduklarımız.

K9s, hem orijinal K9’dan (4.300 mAh) hem de K9 Pro’dan (4.500 mAh) daha büyük olan 5.000 mAh pil ile güçlendirilecek. Ancak 30W hızlı şarjı önceki modellerde (65/60W) olduğu kadar hızlı olmayacak.

Arkadaki 64 MP ana kamera gibi bazı şeyler değişmiyor. Resmi olmayan bilgilere göre telefon 120 Hz tazeleme hızında 6.59 inç LCD ekrana sahip olacak (K9’da 90 Hz AMOLED, Pro’da 120 Hz AMOLED). Ekran, içeriğe uyması için çeşitli yenileme hızı hızları sunacaktır: 120 Hz, 90 Hz, 60 Hz, 50 Hz, 48 Hz ve 30 Hz. Parmak izi okuyucunun ekranın altından çıkıp yan tarafa geldiğini görebiliyoruz.

K9s, orijinal K9’un 768G yonga setinin yerini alan ve K9 Pro’daki Dimensity 1200‘e alternatif olarak Snapdragon 778G ile güçlendirilmelidir.

Oppo K9s’un tasarımı, kameradan uzanan dekoratif bir öğeye sahip K9 Pro’nun tasarımını takip ediyor. Yukarıdaki resimde üç renk seçeneğini görebilirsiniz.

Renk seçeneklerinden bahsetmişken, Oppo K9 Pro yarın yeni bir tane renge kavuşuyor – Neon Silver.

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KaynakGsmarena

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