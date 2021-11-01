Oppo K9s 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Birkaç gün önce Oppo, Oppo K9 ve K9 Pro‘nun piyasaya sürülmesinden sonra serideki üçüncü model olarak en yeni K serisi akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Yani Oppo K9s 5G, bugün resmi olarak Çin’de satışa çıkıyor.

Oppo’nun yeni telefonu Oppo K9s iki bellek çeşidiyle geliyor. 6GB RAM + 128GB depolama, 234 dolar ve yaklaşık 265 dolar olan fiyatıyla; 8GB RAM + 128GB depolama modeli var. Obsidian Samurai, Neon Silver Sea ve Magic Purple Quicksand; olmak üzere üç renk seçeneği vaat ediyor.

Akıllı telefon, 1080 x 2412 piksel ekran çözünürlüğü, 120Hz yenileme hızı , 16.7 milyon renk, 401ppi piksel yoğunluğu, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve %90.8 ekran-gövde oranına sahip 6.59 inç TFT LCD Full HD+ ekranla geliyor. %6 NTSC renk gamını, %100 DCI-P3 renk gamını; 600 nit tepe parlaklığını ve Panda Yiqiang Glass korumasını destekliyor.

cihaz, 8 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama ile birleşmiş bir Qualcomm Snapdragon 778G işlemci ile geliyor. Ayrıca CPU çekirdek sıcaklığını 15 derece düşürmek için çok boyutlu kompozit sıvı soğutma; 7 çeşit yüksek termal iletkenlik malzemesi kullanıyor.

Cihaz ayrıca bir HyperBoost oyun hızlandırma motoru da vaat ediyor. Dahili dokunmatik klavyeye titreşim simülasyon işlevi getirmek için; klavye üreticisi Du Jia ile işbirliği X ekseni lineer motorla geliyor. Bu arada üç farklı aydınlatma efekti, dört tip kaplama ve altı çeşit şaft hissi sunuyor.

Kamera bölümünde, akıllı telefonun arkasında 64 megapiksel geniş açılı ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro lens içeren üçlü kamera kurulumu var. Bu arada cihazın ön tarafında, selfie çekmek ve görüntülü arama yapmak için; 16 megapiksellik bir kamera yer alıyor.

Nitekim telefon, ek koruma için yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip. Android 11 işletim sistemini, şirketin kendi ColorOS 11.2 özel kullanıcı arayüzü ile geliyor. Ayrıca gücünü 5.000 mAh‘lik bir pilden alan cihaz, telefonu 30 dakikada yüzde 59’a kadar şarj ettiği iddia edilen 30W VOOC hızlı şarj teknolojisi desteğiyle geliyor.