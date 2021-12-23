Oppo K9x Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo K9x, başka bir K9 serisi akıllı telefon olarak görücüye çıktı. Bu yılın başlarında Oppo, Oppo K9, Oppo K9 Pro ve Oppo K9s‘den oluşan K9 serisini tanıtmıştı. Şimdi seriye yeni bir model eklenmiş oldu. İşte Oppo K9x’e dair bilmeniz gereken her şey…

Oppo K9x

Oppo K9x, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan; 6,5 inç LCD delikli ekrana sahip. 16 megapiksel ön kameraya sahip ve arka kısım 64 megapiksel kamera ile ön plana çıkıyor. Ana kameraya 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor.

Dimensity 810 işlemciyle desteklenen telefon; 8 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB’a kadar UFS 2.1 depolama ile geliyor. Daha fazla depolama için cihazda özel bir microSD kart yuvası var. Ayrıca telefon, Android 11 ve ColorOS 12 işletim sistemi desteği taşıyor.

Cihazın bataryasına gelecek olursak, 33W hızlı şarj cihazı ile eşleşmiş 5.000 mAh güç kaynağına sahip. 3,5 mm ses jakı ve parmak izi tarayıcı gibi diğer özelliklerle birlikte geliyor. 8.8 mm kalınlığa ve 191 gram ağırlığa sahip olduğunu da ekleyelim

Oppo K9x, 6 GB RAM + 128 GB depolama; 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama gibi üç modelle geliyor. 27 Aralık’tan itibaren satışa çıkması planlansa da, fiyatı henüz doğrulanmadı. Bu arada K9x, Obsidian Black ve Silver Purple adlı renklerde satışa çıkacak.