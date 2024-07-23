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Katlanabilir telefon piyasası büyümeye devam ediyor. Bu alana kullanıcı ilgisinin yoğun olduğunu gören markalar yeni katlanan telefon modellerini piyasaya sunmaya çalışıyor. Bu kapsamda Oppo da dördüncü katlanabilir telefonu geliştirme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Markanın yeni telefonunun global pazarda OnePlus Open 2 şeklinde yer alması bekleniyor. Oppo katlanabilir telefonu Find N4 özellikleri kapsamında bilinen detayları içeriğimizde derlemeye çalıştık, işte ayrıntılar…

OPPO Katlanabilir Telefon Find N4 Özellikleri Belli Olmaya Başladı

Oppo yeni katlanabilir telefon modeli Find N4 geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Gelen sızıntılara göre Oppo bu modeli Çin pazarına sunacak ancak cihazın aynı özelliklere sahip ancak farklı bir şekilde markalaşmış versiyonu OnePlus Open 2 de küresel pazara çıkacak.

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Teknoloji dünyasında tutarlı ve gerçekleşen sızıntıları ile bilinen Digital Chat Station, Oppo Find N4 hakkında da bazı detaylardan bahsetti. Ortaya çıkan sızıntılara göre cihaz Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile gelecek. Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm’un bu yılın sonuna doğru çıkaracağı en güçlü mobil işlemcisi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda Find N4’ün yani namı diğer OnePlus Open 2’nin katlanabilir telefonlar arasında yüksek performansa sahip amiral gemisi cihaz olması beklenmekte.

Snapdragon 8 Gen 4’ün yalnızca performans anlamında değil, incelik bakımından da fark yaratması beklenmekte. Oldukça ince bir tasarıma sahip olan bu işlemci OnePlus Open 2’nin de emsallerinden daha ince olacağı anlamına gelebilir. Ekim ayında piyasaya çıkacak olan bu yonga setinin ilk kullanılacağı telefonlardan biri de Oppo Find N4 olabilir.

6000 mAh Batarya

OnePlus Open 2’nin 2025 yılının ilk aylarında tanıtılması beklenmekte. 2025’in ilk aylarında tanıtılacak olan katlanabilir telefon modellerinden biri de Vivo’dan gelecek. Vivo X Fold 4 katlanabilir telefonu globalde OnePlus Open 2’nin sıkı rakibi olabilir. Bunların yanı sıra rekabette Huawei Nova Flip de yer alıyor. Nova Flip’in de önümüzdeki Ağustos ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

Oppo Find 4 batarya kısmında ise 6000 mAh gücünde bir pil yer alması beklenmekte. Yani cihazların işlemci kısmında olduğu gibi batarya kısmında da oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Üst segment katlanabilir telefon modelleri arasında yer alacak olan telefonlar hakkında henüz ortaya çıkan detaylar bu kadar. Yeni açıklamalar geldiğinde biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.