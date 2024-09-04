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Katlanabilir telefon piyasası gün geçtikçe büyürken Oppo da pazardaki payını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Oppo yeni nesil katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor; Find N5. Geçtiğimiz yıl Oppo, Find N3 modelini kullanıcıya sunmuştu. 2024’te yeni modeli tanıtmayan marka piyasayı sallayacak niteliklere sahip olan cihazını 2025 yılına bıraktı. Ancak şimdiden Oppo katlanabilir telefonu Find N5 özellikleri belli olmaya başladı. İşte ortaya çıkan detaylar…

Oppo Katlanabilir Telefonu Find N5 Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı

Oppo’nun yeni nesil katlanan telefon modeli Find N5 hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Öncelikle cihazın 2025 yılının ilk 3 aylık periyodunda lanse edileceği söylenmekte. Cihazın en önemli özelliklerinden biri işlemcisi. Find N5’in Qualcomm’un henüz piyasaya sürülmemiş ve Ekim ayında tanıtılması beklenen en güçlü mobil işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 4 ile geleceği söylenmekte.

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Böyle güçlü bir yonga seti ile gelmesi Find N5 modelini piyasadan pozitif ayrıştırır diyebiliriz. Ayrıca söylenenin gerçekleşmesi durumunda bahse konu işlemciyi kullanan ilk katlanabilir telefon Find N5 olabilir. Ekran kısmına baktığımızda Oppo yeni nesil katlanır telefonun hem iç hem de dış ekranlarının 2K çözünürlük sunması beklenmekte.

Arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlüklü Sony ana kamera ile birlikte 3’lü bir kurulum olacağı söylenmekte. Ana kameranın yancılarının ise yüksek çözünürlüklü periskop kamera ve geniş açılı kamera olacağı belirtilmekte. Selef modellerde olduğu gibi Find N5 versiyonda da dairesel bir kamera kurulumu beklenmekte.

Find N5 9 mm Kalınlığa Sahip Olabilir

Tasarım bakımından da göz alıcı bir yapıya sahip olacağı söylenen telefonun inceliği ve hafif oluşu ile ön plana çıkması bekleniyor. Bu bağlamda kalınlığının 9 mm olması muhtemel. Find N5 modelinin batarya özellikleri de merak edilmekte ancak bu konuda henüz bir duyum bulunmuyor. Ancak selef modeli 4800 mAh kapasiteli bir pil ile gelmişti Find N5’in ise bundan daha yüksek mAh değerine sahip bir batarya ile gelmesi beklenmekte.

Son dönemde akıllı telefonlarda silikon ve yüksek yoğunluklu bataryalar kullanılmakta ve Oppo’nun yeni modelinde de bu özellikte bir pil bulunabilir. Gücü ile ön plana çıkması beklenen Oppo Find N5 modeli hakkında şimdilik gelen duyumlar bu kadar. Ancak cihazın tanıtımına daha uzun bir süre var ve bu süre içerisinde yeni sızıntılar gelecektir. Yeni detaylar sızdırıldıkça biz de sizlere buradan duyurmaya devam edeceğiz.