Oppo, MariSilicon X NPU İşlemcisini Tanıttı!

Bugün erken saatlerde Oppo Inno Day 2021 etkinliği resmen başladı. Bu konferans sırasında şirket, kendi geliştirdiği ilk NPU işlemcisi MariSilicon X‘i içeren bir dizi yeni teknolojiyi tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisinin Kurucusu ve CEO’su Chen Mingyong, kendi geliştirdiği ilk yonga setini sergiledi. Resmi duyuruya göre; yeni MariSilicon X NPU, şirket tarafından bağımsız olarak tasarlandı. Ve gelişmiş görüntüleme tabanlı bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor.

Üst düzey yönetici, işlemcinin adını dünyanın en derin yeri olan Mariana Çukuru’ndan aldığını belirtti. Bu özel isim, şirketin “hayal gücünün” ve yenilikçiliğinin büyük derinliğini belirtiyor.

Yeni MariSilicon X den 6nm işlem kullanarak üretime girdi. Ve görüntü performansını artırıyor. Şirket ayrıca, yeni yonga setinin önümüzdeki yıldan itibaren telefonlarda satışa sunulacağını da sözlerine ekledi.

Yeni işlemci, “endüstri lideri” ultra HDR yetenekleri sunarken; enerji verimliliğini artırmak için gerçek zamanlı AI bilgi işlem özelliğine sahip olacak.

Bkz: Oppo Air Glass Tanıtıldı – Tüm Özellikleri