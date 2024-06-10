Ana Sayfa » Akıllı Telefon OPPO Mobiltel ile 2024 Yılında Yeniden Türkiye Pazarına Girdi Akıllı Telefon OPPO Mobiltel ile 2024 Yılında Yeniden Türkiye Pazarına Girdi Emine Emre 7 Görüntüleme

Çinli teknoloji devi Oppo, geçtiğimiz yıl itibariyle Türkiye’deki satışlarını durdurmuştu. Gloabal akıllı telefon pazarının önemli aktörlerinden biri konumunda bulunan Oppo, ülkemiz teknoloji sektörünün önemli paydaşlarından Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaptığı anlaşmayla bir kez daha Türkiye pazarına dahil oldu. 2 şirket arasında varılan anlaşma ilk kez 2024 yılı başında gündeme gelmiş ve akabinde Mayıs ayında resmiyete kavuşmuştu. OPPO Mobiltel ile 2024 yılında yeniden Türkiye pazarında satışlarına Haziran ayından itibaren başladı; Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Oppo Türkiye Pazarına 2019 Yılında Gelmiş, 2023 Yılında Çekilmişti

Çin Halk Cumhuriyeti merkezli olarak faaliyet gösteren Oppo, Türkiye pazarına 2019 yılında giriş yapmıştı. Dünya çapında her geçen gün bilinirliğini artıran firmanın ülkemizde de kısa sürede önemli bir yer edindiği gözlenmişti. Piyasanın önemli aktörlerinden biri konumuna gelen Oppo, 2023 yılına gelindiğinde Türkiye pazarından ani bir kararla çıkış yapmıştı.

Oppo’nun Türkiye pazarından çekilmesi; Türkiye partneri MaxOne kuruluşunun ani bir kararla operasyonlarını durdurması nedeniyle gerçekleşmişti. Bir süre ülkemizde satışı duran ve yeni ürünlerini piyasaya sokamayan Oppo, bu sürede yeni partner şirket arayışına girişmişti. Oppo’nun aradığı partner; Mıstaçoğlu Holding oldu. Mıstaçoğlu Holding firması Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile OPPO arasında anlaşmaya varıldı.

En güncel akıllı telefon ve teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

OPPO Mobiltel ile 2024 Yılında Yeniden Türkiye Pazarına Girdi

Payları, Borsa İstanbul’da MOBTL koduyla işlem görmekte olan firması Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.; grup şirketlerinden AGM Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile OPPO arasında geçtiğimiz Ocak ayında: “Üretim ve elektronik ürün satan zincir marketler kanalında münhasır bir şekilde OPPO markalı ürünlerin satış, pazarlama ve dağıtımı” konusunda anlaşmaya varılmıştı.

OPPO Mobiltel ile 2024 Yılında Yeniden Türkiye Pazarına Girdi

İlgili anlaşmanın ardından çalışmalar tamamlandı ve 21 Mayıs itibariyle OPPO markalı akıllı telefonların satışı hakkında lansman toplantısı yapıldı. Dünya akıllı telefon pazarındaki en büyük markalardan Oppo ürünlerinin satışlarına ülkemizde Mayıs ayı sonunda yeniden başlandı. Söz konusu lansmanda, yeni Oppo akıllı telefonların da tanıtımı yapıldı. Ayrıca:

OPPO A18

OPPO A38

OPPO A58

OPPO A78

Gibi cihazların da yeniden Türkiye’da satışa sunulduğu öğrenildi.

OPPO Hakkında

Merkezi Çin Halk Cumhuriyeti’nin Guangdong kentinde bulunan OPPO’nun küresel çapta pek çok farklı kentte de lokal merkezleri bulunmaktadır. 2001 yılında marka tescili yapılan ve 2004 yılında kuruluşu gerçekleştirilen OPPO, söz konusu tarihten bu yana her geçen yıl bilinirliğini e kullanılırlığını global çapta artırmıştır. Güncel olarak, dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan Oppo’nun 40 binden fazla da çalışanı olduğu kaydedilmiştir.