Ana Sayfa » Akıllı Telefon Oppo Orta Seviye Telefonu F27 5G Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu! Akıllı Telefon Oppo Orta Seviye Telefonu F27 5G Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu! Emine Emre 2 Görüntüleme

BBK Electronics alt kuruluşlarından biri olan Oppo, akıllı telefon piyasasındaki orta segment telefonları arasına yenisini ekledi; Oppo F27 5G. Fiyat performans telefonu olan cihaz, özelliklerine göre uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Depolama alanı büyüklüğüne göre 300 dolara kadar olan fiyatlarla satışa çıkacağını söyleyebiliriz. Rekabetçi fiyatı ile piyasada fark yaratacak olan Oppo orta seviye telefonu F27 5G özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte cihazın öne çıkan nitelikleri…

Oppo Orta Seviye Telefonu F27 5G Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı!

Oppo orta segment telefonu fiyatına göre oldukça üst seviye niteliklere sahip. Öncelikle cihazın MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç aldığını söyleyelim. Dimensity 6300 çip seti, orta seviye telefonlara güç veren, 6 nm üretim sürecinden geçmiş güçlü bir işlemci. Bu çip setin yanı sıra performans için önemli olan bir diğer husus ise RAM büyülüğü. Oppo F27 5G modeli de 8 GB’lık bir RAM kapasitesiyle geliyor.

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Oppo’nun bu yeni telefonunda 128 GB ve 256 GB’lık depolama alanı bulunmakta. Ekran kısmına baktığımızda ise 120 Hz tazeleme hızına sahip bir OLED panel yer aldığı görülmekte. 6.67 inç büyüklüğünde ve 2100 nit tepe parlaklık seviyesine sahip olan ekran Full HD+ çözünürlük sunmakta. Ekranın tasarımının ise düz olduğunu söyleyebiliriz.

Oppo F27 5G kamera özelliklerine baktığımızda arka kamera kurulumunda 2 sensörlü bir yapı olduğunu görülmekte. Bu kapsamda cihazda 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde de derinlik kamerası bulunmakta. Cihazın ön kamerası ise 32 MP çözünürlük sunmakta.

5000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelen Oppo F27 5G, 45W SuperVOOC hızlı şarj desteği sunuyor. Bu hızlı şarj desteği sayesinde cihaz yaklaşık 1 saatlik bir sürede tam şarj olabilmekte. İnce bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çeken F27 5G, 7,69 mm kalınlıkta. 2 renk opsiyonu bulunan cihaz kehribar ve zümrüt yeşili olarak geliyor.

Oppo F27 5G Fiyatı Ne Kadar?

Uygun fiyatlı bir orta seviye telefon olması ile dikkatleri üzerine çeken Oppo F27 5G fiyatı, depolama alanı büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor. 128 GB’lık versiyon 275 dolar seviyesinden piyasaya sunulurken 256 GB’lık olanı ise 300 dolar seviyelerinden kullanıcıya sunuluyor. Yapay zeka özellikleri ile donatılmış olan bu cihaz, IP64 toz ve su sıçramasına dayanıklılık özelliğine de sahip.

Oppo F27 5G özelliklerini kısaca listeleyelim: