Oppo Reno 10 Plus’ın Tasarımı Ortaya Çıktı!

Yeni bir kaynak Oppo Reno 10 Plus içib bir şema paylaştı. Dün, Reno 10 Pro Plus’ın teknik özelliklerini sızdırdı. Bu nedenle bugün paylaştığı şema, Reno 10 Pro Plus’ın olası tasarımına bir bakış imkanı sağlıyor.

Oppo Reno 10 Pro Plus, ince çerçeveli, ortalanmış delikli bir ekrana sahip olarak görülebilir. Telefonun üst çerçevesinde bir kulaklık yer alıyor, sol tarafında ses düğmeleri var ve sağ tarafta güç tuşu bulunuyor.

Oval şekilli kamera, telefonun arka kısmında yer alıyor. En üstteki iki kameranın altında kare şeklinde bir periskop zoom lens bulunuyor. Kamera modülünde ayrıca bir çift LED flaş ünitesi ve “Powered by MariSilicon X” markası var.

İddia edilen Reno 10 Pro Plus’ın PHU110 model numarasına sahip olduğu tahmin ediliyor. Cihazın arka kamera sisteminin 50 megapiksellik Sony IMX890 ana kamera, 8 megapiksellik Sony IMX355 ultra geniş lens ve 2x optik yakınlaştırma sunması muhtemel olan belirsiz bir periskop kameradan oluşacağı söyleniyor.

OLED panelinin 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve ekran altı parmak izi tarayıcı sunması bekleniyor. Cihazın, TSMC’nin N4 işlemiyle oluşturulmuş yüksek performanslı bir işlemciye sahip olduğu söyleniyor.