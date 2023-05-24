Oppo Reno 10 tanıtıldı – fiyatı ve özellikleri

Oppo bugün Reno 10 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Seri, Reno 10, Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro Plus olmak üzere üç telefondan oluşuyor.

Tüm telefonlar aynı tasarımı paylaşıyor ancak diğer yönlerden farklılık gösteriyor. Farklı işlemcilere ve kameralara sahipler.

Örneğin, standart modeli 2 yıllık bir işlemci barındırıyor ancak diğer iki telefon çok daha yeni bir işlemciye sahip. Gelin daha yakından bir göz atalım.

Oppo Reno 10

Oppo Reno 10, plastik çerçeveli kavisli bir cam gövdeye sahip. Kamera kısmı yumurta şeklinde ve biraz çıkıntılı çünkü cihazın gövdesi yalnızca 7,58 mm kalınlığında ve 180 gram ağırlığında.

2412 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlüğe, 394 PPI’ye ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik ortalanmış delikli kavisli OLED ekran etrafında inşa edilmiş. 10 bit panel, 950 nite kadar tepe parlaklık seviyesini, 2160Hz PWM karartmayı ve 240Hz dokunmatik örnekleme oranını destekliyor.

Telefon, LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 778G işlemci desteği taşıyor. 12GB + 512GB modeli, daha hızlı LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile birlikte geliyor. Yazılım cephesinde, Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 desteği taşıyor.

Telefon, otomatik odaklamalı 32MP ön kamera ve arkada üçlü kamera sistemi ile geliyor. 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş birim ve 32 MP 2x telefoto lense sahip.

Diğer özellikler arasında ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör, çift SIM, 5G, WiFi 6, GNSS ve NFC bulunuyor. Son olarak, akıllı telefon 4.600 mAh pilden enerji çekiyor ve 80 W hızlı kablolu şarj desteği taşıyor. Fiyatı ise 355 dolardan başlıyor.