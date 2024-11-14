Oppo Reno 13 Tasarımı Ortaya Çıktı, İşte Cihazın Görselleri!

Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden olan Çin menşeli Oppo, kısa bir zaman içerisinde yeni orta seviye telefon serisini tanıtacak; Reno 13. Standart ve pro modeli ile piyasada kendine yer bulacak olan serinin bazı özellikleri belli olmuştu. Henüz resmi olarak tanıtılmasa da heyecanla beklenen Oppo Reno 13 tasarımı ortaya çıktı. iPhone’a benzetilen cihazın görüntüsü ve özellikleri içerikte.

Oppo Reno 13 Tasarımı Ortaya Çıktı!

Fiyat performans telefonu arayanlar için son derece uygun bir telefon serisi olan Oppo Reno 13 yakında resmi olarak tanıtılacak. Merakla beklenen telefon hakkında pek çok bilgi ortaya çıkmıştı şimdi de tasarımı belli oldu. Reno_girls isimli bir hesap tarafından yayınlanan videoda telefonun dış görüntüsü ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

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Videodaki görüntülere göre Oppo Reno 13 modeli iPhone’a benzetildi. Bu bağlamda cihazın soğuk işleme cam arka kapak teknolojisi ile geldiği söylenebilir. Bu teknoloji sayesinde, telefonun pürüzsüz bir yapıya sahip olduğu; herhangi bir birleşim yeri olmadığından dolayı da suya ve toza karşı dayanıklılığının yüksek olduğu tahmin edilmekte. Pembe bir renk ile görüntülenen telefon hakkında Liu Bo (OPPO’nun Çin Bölgesi Başkanı), yepyeni bir tasarıma sahip olduğunu aktardı.

Reno 13 hakkında açıklamada bulunan Bo, cihazın tasarım bakımından iPhone’a benzediğini ve bununla birlikte ekranının kenar kısımlarının iPhone’a göre daha ince bir yapıya sahip olduğunu aktardı. Liu Bo, Reno 13’ü süper güzel küçük düz ekran şeklinde tanımlamakta. İnce bir çerçeveye sahip olan ekran kıvrımlı köşe yapısı ile şık bir tasarım sunmakta.

Ne Zaman Çıkacak?

Tasarımı ile göz dolduran Oppo’nun yeni orta segment telefonu özellikleri ile de bir orta seviye cihazdan daha fazla şey vaat ediyor. Güçlü özelliklere sahip olan cihaz MediaTek Dimensity 8350 yonga seti ile gelecek; yani donanım bakımından da yüksek performans özelliklerine sahip. 6,83 inç büyüklüğünde bir panel ile gelecek olan reno 13, kenar kısımları kavisli bir ekran barındırmakta.

Kamera kısmına baktığımızda ise arka kurulumda 3 sensör bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda 50 MP çözünürlüklü ana kamera, 50 Megapiksel çözünürlüklü telefoto kamera ve 8 MP’lik ultra geniş açı kamera bulunmakta. Selfie kamerası da 50 MP çözünürlük sunmakta.

Cihazın batarya kısmında 5900 mAh kapasiteli bir pil yer almakta. 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı ile gelecek olan telefon 25 Kasım 2024 tarihinde tanıtılacak. Büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olması beklenen orta segment Oppo Reno 13 serisinin tanıtım gününden itibaren satışa çıkması bekleniyor.