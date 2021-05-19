Oppo Reno 6 Serisi 27 Mayıs’ta Görücüye Çıkacak!

Birden fazla rapor, Oppo’nun Reno 6 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalıştığını iddia etti. Bugün şirket, Reno 6 serisinin 27 Mayıs’ta tanıtılacağını resmen onayladı.

Geçen yıl Aralık ayında Oppo, Reno 5, Reno.5 Pro ve Reno 5 Pro Plus akıllı telefonlarını duyurdu. Bu telefonların yakında Reno 6, Reno 6 Pro ve Reno6 Pro Plus ile değiştirilmesi bekleniyor. Raporlar, bu telefonların Çin’in 3C ve TENAA sertifikasyon sitelerinde PEQM00, PEPM00 ve PENM00 gibi ilgili model numaralarıyla göründüğünü iddia etti.

Reno 6’nın 6.43 inçlik bir AMOLED panele sahip olması beklenirken, Reno 6 Pro ve Reno 6 Pro Plus 6.55 inç AMOLED ekranla gelebilir. Her üç telefonun da delikli bir tasarıma, bir FHD + çözünürlüğe, 90Hz yenileme hızına ve bir ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip olması bekleniyor.

TENAA’da ortaya çıkan Reno 6 Pro ve Reno.6 Pro Plus görüntüleri, ekranlarının kavisli kenarlara sahip olduğunu gösteriyor.

Bu telefonların kullanıcılara 12 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar dahili depolama ve Android 11 işletim sistemi deneyimi sunması bekleniyor.