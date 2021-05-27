Oppo Reno 6 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Çinli teknoloji devi ve BBK iştiraki Oppo bugün Reno 6 serisi modellerini piyasaya sürüldüğü bir lansman etkinliği düzenledi. Serideki üç model arasında Reno6, Reno6 Pro ve Reno6 Pro Plus bulunuyor. Fiyatı 438 dolar başlayan temel model fiyatlandırmasıyla Oppo’nun kalite standardını karşılıyor.

Oppo Reno6

Standart Oppo Reno6, yerleşik 5G özelliği getiren bir MediaTek Dimensity 900 yonga seti tarafından destekleniyor. Reno6, 90Hz yenileme hızı desteğiyle 6,4 inç 2,5D yüksek hassasiyetli ekrana sahip. Cihaz ayrıca alüminyum alaşımlı bir orta çerçeveye sahip. Telefon, dik açılı orta çerçeve kullanan tek model olarak karşımıza çıkıyor. Diğer iki model, iyi kavisli kenarlara sahip. Reno6, üç renkte satışa sunuldu.

Kamera açısından, Oppo Reno6 ön tarafında su damlası çentiğine yerleştirilmiş 32 megapiksel bir lense sahip. Arka tarafta 64 megapiksel ana kamera ile 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro mercekten oluşan üçlü kamera kurulumu var. Kamera, AI parlaklık videosunu, süper video sarsıntı önleme, mobil zaman atlamalı videoyu, çok sahneli videoyu, AI kimlik fotoğrafını, Soloop anlık kaydını ve diğer işlevleri destekliyor.

Ek olarak, Reno6, 65W süper flaş şarjı destekleyen iyi bir 4300mAh pil ile donatılmış. Android 11 tabanlı en yeni ColorOS 11.3 işletim sistemiyle çalışıyor. Telefon ayrıca VC sıvı soğutma ısı dağıtımı ile birlikte geliyor.

Oppo Reno6 Pro

Oppo Reno6 Pro, 6.55 inçlik kavisli kenarlı bir ekrana sahip. Ekran, bir delik tasarımına sahip ve aynı derecede 90 Hz yenileme hızı desteği sunuyor. Reno6 Pro, yerleşik 5G modeme sahip Dimensity 1200 yonga ile donatılmış. Telefonda üç renk seçeneği bulunuyor.

Fotoğrafçılık için Reno6 Pro, neredeyse Reno6’ya benzer bir kamera kurulumunu benimsiyor. Ön tarafta, 32 megapiksel bir sensör bulunuyor. Arka tarafta, telefon 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lense ve 2 megapiksel makro lense ek olarak 2 megapiksel portre tarzı bir kamera içeriyor. Reno 6 Pro, hafif yükseltilmiş 4500 mAh pil barındırıyor ve ayrıca 65W süper flaş şarjı için destek sunuyor. Fiyatı ise 548 dolar olarak belirlendi.

Oppo Reno6 Pro Plus

Oppo Reno6 Pro Plus, serinin yıldız ürünü ve birçok yönden Reno6 ve Reno6 Pro’dan üstün diyebiliriz. Reno6 Pro Plus, Qualcomm Snapdragon 870 yonga seti ile donatılmış. Telefon, 6,55 inç kavisli kenarlı esnek AMOLED ekranla donatılmış ancak ne yazık ki, yalnızca 90Hz yenileme hızı desteği sunuyor. Reno6 Pro Plus’ta iki renk seçeneği bulunuyor.

Reno6 Pro Plus, 50 megapiksel Sony IMX766 ana kamera içeren gelişmiş bir kamera kurulumuna sahip. Kurulum ayrıca 16 megapiksel ultra geniş açılı lens, 13 megapiksel telefoto ve 2 megapiksel makro lens içeriyor.

Telefon 4500mAh pil ile geliyor ve 65W süper flaş şarjı destekliyor. Isı dağıtımı da tam boyutlu bir VC sıvı soğutma sistemine yükseltiliyor. Fiyatı 626 dolar olarak belirlendi.