Oppo Reno 7 Z 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo Reno7 Z 5G bugün piyasaya çıktı. Telefon, Dimensity 800U, 64 megapiksel üçlü kamera ve 32 megapiksel ön kamera gibi önemli özelliklerle gelen geçen yılki Reno6 Z‘nin üst modeli olarak geliyor.

Oppo Reno7 Z 5G

Reno7 Z 5G, Full HD+ çözünürlük, 60Hz yenileme hızı; 180Hz dokunmatik örnekleme hızı, 409ppi piksel yoğunluğu ve 600nit parlaklık sunan 6.43 inç AMOLED ekranla geliyor. Yüzde 90,8 ekran gövde oranına sahip bir ekran deneyimi vaat ediyor. Üstelik 16 megapiksellik bir selfie kamerası var.

Reno7 Z 5G’nin arka kamera kurulumu, 64 megapiksel ana kamera desteğiyle geliyor. aYRICA Bu kameraya 2 megapiksel monokrom lens ve 2 megapiksel makro kamera eşlik ediyor. İki büyük kamera sensörü, bildirimler için veya şarj olurken; yanan Çift Yörünge Işıkları (RGB aydınlatmalı) ile geliyor.

Snapdragon 695 işlemciyle gelen telefon; 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolamaya sahip. Reno7 Z 5G, 33W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pile sahip. Fakat cihaz, ColorOS 12 ve Android 11 işletim sistemiyle geliyor.

Bağlantı cephesinde, Reno7 Z 5G çift SIM, 5G, Wi-Fi; Bluetooth 5.2, NFC, GPS, bir USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakını destekliyor. Güvenlik için, ekran altı parmak izi sensörüne sahip. Cihaz 159,85 x 73,17 x 7,49/7,55 mm ölçülerinde ve yaklaşık 173 gram ağırlığında.