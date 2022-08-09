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Oppo Reno 8 4G Yakında Geliyor – İşte Özellikleri

Reno 8 4G, Full HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve Gorilla Glass koruması sunan 6.43 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Delikli panel, 32 megapiksellik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapacak.

Ayşen Sıla

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OPPO-Reno8

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Oppo kısa süre önce küresel pazarda Oppo Reno 8, Reno 8 Pro ve Reno 8Z akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Her üç cihaz da 5G bağlantısı için destek taşıyordu. Fakat yeni bir rapora göre Çinli üretici, Reno 8 4G adlı başka bir Reno 8 serisi telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Reno 8 4G, Full HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve Gorilla Glass koruması sunan 6.43 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Delikli panel, 32 megapiksellik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapacak.

Reno 8 4G’nin arka kamera kurulumu, 64 megapiksel ana kamera tarafından desteklenecek. Makro ve derinlik çekimleri için çift 2 megapiksel kamera yer alacak. Cihaz, ColorOS 12 UI ile Android 12 işletim sistemine sahip olacak.

OPPO-Reno8

Snapdragon 680 işlemcili telefon 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunacak. Cihaz, 33W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh pil ile gelecek. Aynı zamanda bir ekran içi parmak izi sensörü de vaat edecek.

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KaynakPricebaba

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