Oppo Reno 8 Pro’nun Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Bugün erken saatlerde Oppo Reno 8 Pro‘nun temel özellikleri ortaya çıktı. Kaynağımız, Reno 8 Pro’nun önceki raporlarımızla uyumlu bir MediaTek Dimensity 8100 MAX işlemci ile donatılacağını iddia ediyor.

Ayrıca bu işlemcinin; şirketin MariSilicon X NPU‘su ile de eşleştirileceğini ekledi. Ön tarafta, cihaz BOE’den FHD+ çözünürlüğe sahip; 6.7 inçlik bir OLED ekrana ve 32 megapiksel Sony IMX709 selfie kamera için merkez hizalı bir deliğe sahip olacak.

Öte yandan, arka kısımda 50 megapiksel Sony IMX766 ana sensör içeren; üçlü kamera kurulumu yer alacak. Akıllı telefon 80W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pil ile güçlendirilecek. Tipster ayrıca bir X ekseni lineer motor; çift stereo hoparlör, NFC ve havacılık sınıfı alüminyum metal çerçeve dahil olmak üzere bazı ek ayrıntıları da paylaştı.

Görünüşe göre Reno 8 Pro 183 gram ağırlığında ve sadece 7,34 mm kalınlığında olacak. Kaynağımız modelin birden fazla renk seçeneğiyle satışa çıkacağını da paylaştı. Buna gri, yeşil ve siyah renk seçeneği de dahil. Bunun dışında tipster, Snapdragon 7 Gen 1’e sahip Reno 8 serisi modelin; MariSilicon X NPU‘ya da sahip olacağını belirtti.