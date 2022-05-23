Oppo Reno 8 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo Reno 8 serisi bugün piyasaya çıktı. Seri, Reno 8, Reno 8 Pro ve Reno 8 Pro Plus’dan oluşuyor. Her üç cihaz da aynı tasarıma ve teknik özellikler açısından birkaç farklılığa sahip. Reno 8 serisi, geçen yılki Reno 7 serisinin devamı olarak geliyor.

Oppo Reno 8 Serisi

Ekrandan başlarsak, Oppo Reno 8 ve 8 Pro, sol üst köşede bir delik bulunan 6.43 inçlik bir ekranla geliyor. Bu arada Pro Plus modeli; merkezde bir delik ile 6,7 inçlik daha büyük bir ekrana sahip. Her üç akıllı telefon da; 90Hz hıza, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panelle geliyor.

Tasarım açısından Oppo Reno 8 serisi, arka panelden yükselen kare şeklinde bir kamera modülüne sahip. Ayrıca kameranın boyutu, Reno 8’den Reno 8 Pro Plus’a kadar artmaya devam ediyor. Her üç akıllı telefonun da kutu gibi bir formu var ve ekran içi parmak izi tarayıcı ile birlikte geliyor.

Oppo Reno 8 serisi üçlü arka kameralara sahip. Ayrıca normal modeldeki kurulum, 50MP ana sensör, 2MP ikinci lens ve 2MP makro biriminden oluşuyor. Bu arada Pro ve Pro Plus modelleri; 8MP ultra geniş açılı ünite dışında aynı sensörlere sahip.

Oppo Reno 8 serisi, markanın ileri düzey fotoğrafçılık yetenekleri sunduğu söylenen MariSilicon X çipiyle birlikte geliyor. Ayrıca her üç akıllı telefon da 32MP selfie kamerasına sahip.

Oppo Reno 8 bir Dimensity 1300 işlemci barındırırken, Pro modeli yakın zamanda duyurulan Snapdragon 7 Gen 1 işlemciye sahip. Bu arada Pro Plus modelinde ise Dimensity 8100-Max işlemci var. Her üç akıllı telefon da 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Reno 8 serisi, 80W hızlı şarj desteğiyle 4.500mAh pil vaat ediyor.

Telefonlar Clear Sky Blue, Slightly Drunk ve Night Tour Black renk seçenekleriyle görücüye çıktı. Fiyatlar ise 375 dolardan başlıyor.