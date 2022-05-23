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Oppo Reno 8 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Tasarım açısından Oppo Reno 8 serisi, arka panelden yükselen kare şeklinde bir kamera modülüne sahip. Oppo Reno 8 serisi, markanın ileri düzey fotoğrafçılık yetenekleri sunduğu söylenen MariSilicon X çipiyle birlikte geliyor. Ayrıca her üç akıllı telefon da 32MP selfie kamerasına sahip. Telefonlar Clear Sky Blue, Slightly Drunk ve Night Tour Black renk seçenekleriyle görücüye çıktı. Fiyatlar ise 375 dolardan başlıyor.

Ayşen Sıla

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OPPO-Reno8

Oppo Reno 8 serisi bugün piyasaya çıktı. Seri, Reno 8, Reno 8 Pro ve Reno 8 Pro Plus’dan oluşuyor. Her üç cihaz da aynı tasarıma ve teknik özellikler açısından birkaç farklılığa sahip. Reno 8 serisi, geçen yılki Reno 7 serisinin devamı olarak geliyor.

Oppo Reno 8 Serisi

Ekrandan başlarsak, Oppo Reno 8 ve 8 Pro, sol üst köşede bir delik bulunan 6.43 inçlik bir ekranla geliyor. Bu arada Pro Plus modeli; merkezde bir delik ile 6,7 inçlik daha büyük bir ekrana sahip. Her üç akıllı telefon da; 90Hz hıza, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panelle geliyor.

Tasarım açısından Oppo Reno 8 serisi, arka panelden yükselen kare şeklinde bir kamera modülüne sahip. Ayrıca kameranın boyutu, Reno 8’den Reno 8 Pro Plus’a kadar artmaya devam ediyor. Her üç akıllı telefonun da kutu gibi bir formu var ve ekran içi parmak izi tarayıcı ile birlikte geliyor.

OPPO-Reno8

Oppo Reno 8 serisi üçlü arka kameralara sahip. Ayrıca normal modeldeki kurulum, 50MP ana sensör, 2MP ikinci lens ve 2MP makro biriminden oluşuyor. Bu arada Pro ve Pro Plus modelleri; 8MP ultra geniş açılı ünite dışında aynı sensörlere sahip.

Oppo Reno 8 serisi, markanın ileri düzey fotoğrafçılık yetenekleri sunduğu söylenen MariSilicon X çipiyle birlikte geliyor. Ayrıca her üç akıllı telefon da 32MP selfie kamerasına sahip.

OPPO-Reno8

Oppo Reno 8 bir Dimensity 1300 işlemci barındırırken, Pro modeli yakın zamanda duyurulan Snapdragon 7 Gen 1 işlemciye sahip. Bu arada Pro Plus modelinde ise Dimensity 8100-Max işlemci var. Her üç akıllı telefon da 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Reno 8 serisi, 80W hızlı şarj desteğiyle 4.500mAh pil vaat ediyor.

Telefonlar Clear Sky Blue, Slightly Drunk ve Night Tour Black renk seçenekleriyle görücüye çıktı. Fiyatlar ise 375 dolardan başlıyor.

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