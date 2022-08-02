Oppo Reno 8z’nin Tasarımı Ortaya Çıktı

Birkaç rapor, Oppo’nun Oppo Reno 8z’yi farklı pazarlarda piyasaya sürmeye hazırlandığını ortaya koydu. Akıllı telefonun lansman tarihi, çok yakın olabilir. Çünkü Reno 8z‘nin prototipinin birkaç görüntüsü, Tayvan’daki NCC sertifikası aracılığıyla ortaya çıktı. Şimdi ise başka bir kaynak akıllı telefonun bir posterini yayınladı. Telefonun görseli, Reno 7z‘ye oldukça benzediğini gösteriyor.

Poster, üçlü kamera ünitesi ve LED flaşın düzeninin Reno 7z ile aynı olduğunu gösteriyor. İki büyük boyutlu kameranın etrafında RGB ışığı var. “AI Portre Kamera” metni, kamera kurulumunun altında göz çarpıyor.

Reno 8z, düz kenarlı kutu gibi bir tasarıma sahip. Cihazın düz tarafında bir SIM kart yuvası ve ses düğmeleri yer alıyor. Üstte bir mikrofon var. NCC listesinde görünen Reno 8z görüntüleri, alt kısmında 3,5 mm ses girişi, USB-C bağlantı noktası, mikrofon ve hoparlör ızgarası olduğunu ortaya çıkardı.

Oppo Reno 7 Z

Raporlar, cihazın Snapdragon 695 işlemci, 8 GB RAM ve Android 12 işletim sistemi ile donatılacağını ortaya koydu. Hatırlamak gerekirse, Reno 7z de aynı işlemci tarafından destekleniyordu.