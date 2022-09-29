Oppo Reno 9 Serisinin Teknik Detayları Gün Yüzüne Çıktı

Oppo’nun önümüzdeki haftalarda Reno 9 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Güvenilir bir kaynak, yeni akıllı telefonların ön detaylarını açıkladı.

Kaynak, pil kapasitesinin yanı sıra şarj standardını da ortaya çıkardı. Ayrıca işlemci ve bir renk seçeneği hakkında ipuçları da verdi.

Kaynağa göre Oppo Reno 9 serisi, 4.500 mAh pil ile desteklenecek. En önemlisi, telefonlar UFCS (Evrensel Hızlı Şarj Spesifikasyonu) için destek taşıyacak. Buna sahip ilk telefonlardan biri olacak.

UFCS, Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi, akıllı telefon markaları ve çip üreticileri tarafından tasarlanan yeni bir hızlı şarj protokolüdür. Bu yeni şarj standardı, SuperVOOC, SuperCharge ve daha fazlası gibi tescilli çözümlerine ek olarak, katılımcı şirketlerin telefonları tarafından desteklenecek.

Ayrıca sızıntı, Reno 9 serisinin Qualcomm 7 serisi ve MediaTek 8000 serisi işlemcileri tarafından destekleneceğini söylüyor. Son olarak, ona göre, telefonlar ‘Her Şey Kırmızı’ adlı yeni bir kırmızı renk versiyonunda satışa çıkacak.

Ne yazık ki, Oppo Reno 9 serisi hakkında sahip olduğumuz tüm bilgiler bu kadar. Oppo Reno 7 serisi Kasım ayının sonunda piyasaya çıktığından, Reno 9 serisinin yaklaşık olarak aynı tarihlerde resmiyet kazanmasını bekleyebiliriz.