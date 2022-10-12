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Oppo Reno 9 fotoğrafları sızdırıldı

Bugün, Weibo blog yazarı, arka ve ön tasarımları gösteren şüpheli OPPO Reno9 gerçek hayat fotoğraflarını paylaştı. Gösterildiği gibi, makinenin kamera düzeni, toplam üç arka kamera ve sağ altta bulunan bir halka flaş ile OPPO Reno8 Pro'ya benzer.

Ahmet Ekinler

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Oppo Reno 9 sizinti fotoğrafları sızdırıldı

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Oppo Reno9 serisi zaten çalışmalarda ve raporlara göre 4.500 mAh pil ve birleşik bir şarj standardı ile gelecek. Şimdi telefonun sızıntı görüntüleri çevrimiçi olarak ortaya çıktı ve tasarımının çoğunu ve bazı ekstra detayları ortaya çıkardı.

Reno8‘den gelen ana değişiklik, kameraların kendileri aynı hizalamayı korumasına rağmen, daha geleneksel kamera adası tasarımıdır.

Telefonun ortasında, yalnızca Reno8 Pro modellerinde bulunan bir özellik olan, ancak şimdi sıralara doğru yayılan bir delik var. Ne yazık ki, Normal Reno9’un içindekiler ve kamera kurulumu hakkında çok az şey duyduk.

Oppo Reno9 Pro+’nın Dimensity 8000 yongası tarafından desteklendiği ve Oppo akıllı telefon portföyünün tamamında yaygın olarak kullanılan Sony IMX766 sensörlü 50 MP kameraya sahip olacağı bildiriliyor. Pro+ ve normal Pro’nun önümüzdeki ay Çin’de piyasaya çıkması bekleniyor. Normal versiyonu ise genellikle daha sonra tanıtılıyor.

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KaynakGsmarena

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