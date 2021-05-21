Oppo Reno5 A Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, Oppo Reno5 A orta sınıf akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Bu telefon geçen yıl tanıtılan Oppo Reno3 A‘nın yerini alacak. Bu telefon, genellikle diğer bölgelerde satılan Oppo akıllı telefonlarda bulunmayan bazı özelliklerle geliyor.

Oppo Reno5 A

Yeni duyrulan Oppo Reno5 A, plastik bir yapıya sahip ve iki renkte (Gümüş Siyah, Buz Mavisi) geliyor. Çoğu Oppo akıllı telefonun aksine, bu, toza ve suya dayanıklılık açısından IP68 sertifikalı olarak geliyor. Telefon 162 x 74,6 x 8,2 mm boyutlarında ve 182 gram ağırlığında.

Cihaz, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe, 90Hz yenileme hızına ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,5 inç LTPS LCD paneli sergiliyor. Bu ekran 405 PPI, 1500: 1 kontrast oranı ve 550 nit yüksek parlaklığa sahip. Ekran 16,77 milyon renk (8 bit) çıktı verebiliyor ve NTSC / DCI-P3 renk gamlarının %96/%100’ünü kapsıyor.

Ayrıca, telefon 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB depolama ile birleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 765G işlemci tarafından destekleniyor. Bağlantı cephesinde, telefon tek SIM, 5G, çift bantlı WiFi 5, Bluetooth 5.1 ve GNSS’yi (GPS, A-GPS, BeiDou, QZSS) destekliyor. Cihaz ayrıca NTT DoCoMo Osaifu-Keitai ve Sony FeliCa destekli NFC’ye sahip.

Kamera kısmına gelince, akıllı telefonun arka tarafında dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera dizisi 64 MP ana kamera, 8 MP 119 derece ultra geniş açılı lens, 2 MP tek renkli sensör ve 2 MP makro lens içeriyr. Özçekimler ve görüntülü aramalar için ise 16MP delikli kamera sunuyor.

Cihazın diğer özellikleri arasında bir MicroSD kart yuvası, 3,5 mm kulaklık girişi, USB 2.0 Tip-C bağlantı noktası, ortam ışığı sensörü, ivmeölçer, yakınlık sensörü, pusula, renk sıcaklığı sensörü, jiroskop ve arkaya monte edilmiş bir parmak izi yer alıyor.

Son olarak, Oppo Reno5 A, Android 11 tabanlı ColorOS 11’i çalıştırıyor ve 18W hızlı şarj (USB Güç Dağıtımı, Qualcomm Hızlı Şarj) desteğiyle 4.000 mAh pil ile destekleniyor. Telefonun fiyatı ise henüz bilinmiyor.