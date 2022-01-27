Oppo Reno5 ve Reno6, Android 12 Güncellemesi Alıyor

Geçen hafta, Oppo’nun ColorOS 12’nin Ocak 2022 için kararlı dağıtımını tamamladığını bildirdik. Ancak, sadece birkaç gün sonra şirket yanıldığımızı kanıtladı. Çünkü şimdi, bu ay almaması gereken iki cihaz için güncellemeyi yayınlamaya başladı.

Oppo, Oppo Reno5 ve Oppo Reno6 için Android 12 tabanlı ColorOS 12 kararlı güncellemesini yayınlamaya başladı. Oppo Reno5 Marvel Edition aynı zamanda yeni yazılıma da erişim sağlıyor.

Cihazlarının güncelleme alıp almadığını kontrol etmek için; Ayarlar > Yazılım Güncelleme bölümüne gidebilirsiniz ve telefonunuz için yeni bir güncelleme olup olmadığına bakabilirsiniz.

Telefon için son yazılım güncellemesi OTA üzerinden gönderildiği için her kullanıcıya ulaşması biraz zaman alacak. Güncelleme almayanlar için, OTA dağıtımı genellikle toplu bir şekilde gerçekleşecek; böylece şirket herhangi bir büyük hata durumunda; birçok kullanıcıyı etkilemeden güncellemeyi kolayca geri alabilecek.