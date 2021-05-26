Oppo Reno6 Serisinin Yeni Bilgileri Sızdırıldı!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Oppo, yarın yeni bir lansman düzenleyerek pazara yeni modellerini sunacak. Şirketin yarın yeni Reno6 serisi akıllı telefonlarını resmi olarak tanıtması bekleniyor. Bununla birlikte bugün ortaya bu seriden olan Reno6 Pro‘nun tanıtımından bir gün önce hem görselleri hem de bir adet videosu sızdırıldı.

JD ve @evleaks tarafından sızdırılan bu yeni bilgilere göre yeni Reno6 Pro‘nun 5G bağlantı seçeneğinin olacağı kesinleşmiş oldu. Paylaşılan bu videoda ayrıca serinin diğer versiyon cihazlarının da ufak bir görüntüsü belli oluyor. Videoda yer alan cihazın arka tarafında yer alan dörtlü kamera kurulumu bu telefonun Pro Plus olduğunu kanıtlıyor. Cihaz ön tarafında delikli çentik yapasına sahip tek bir selfie kamera bulunduruyor.





Bununla birlikte videoda Reno6‘yı içeren görüntüleri görebilmeniz mümkün durumda. 5G bağlantı seçeneği ile gelecek olan cihazın, düz kenar çizgilerine sahip olduğunu görebiliyoruz. Reno6 Z 5G karıştırılan normal versiyonlu Reno6 5G, aradaki ufak tasarım farklarıyla birbirinden ayrılıyor.

Pro Plus ve Pro modellerinin aynı zamanda bugün TENAA üzerinden bazı teknik özellikleri belli oldu. Serinin Pro modeli, Dimensity 1200 yonga seti, 6.55 inç 1080p ekran, 65 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip durumda. Ayrıca cihazın arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor.





Pro Plus modeline baktığımızda ise cihaz içerisinde Snapdragon 870 yonga setini barındırıyor. Bununla beraber cihazın arka tarafında 50 Megapiksel ana + 16 Megapiksel ultra + 13 Megapiksel telefoto + 2 Megapiksel makro olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Bu modelde Pro versiyonu gibi aynı pil desteğine ve kapasitesine sahip olacak.

Reno6‘ya baktığımızda ise cihazın çok fazla teknik detayı gün yüzüne çıkmadı ancak 6.43 inç bir ekran ve 65 W destekli 4.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı tahmin ediliyor. Yeni Reno6 serisi hakkındaki bütün detayları yarın yapılacak olan resmi lansmandan sonra göreceğiz.