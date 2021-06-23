Oppo Reno6 Z’nin Tüm Özellikleri Sızdırıldı!

Nisan ayında Oppo, Oppo Reno5 Z’yi tanıttı ve bir üst modeli de yakında satışa sunulacak. Oppo Reno 6Z’nin tüm özellikleri bugün sızdırıldı. Gelin bu yeni telefona yakından bakalım.

Oppo Reno6 Z 5G

Yeni sızıntı, Oppo Reno6 Z’nin Full HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6.43 inç AMOLED ekrana sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ekran, bir Gorilla Glass 5 koruma katmanı ile donatılmış olarak gelecek.

Android 11 işletim sistemi tabanlı ColorOS 11.1 ile desteklenmesi beklenen telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile donatılmış olacak. Telefonun Dimensity 800U işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor.

Reno6 Z’nin, 4.310mAh bataryaya sahip olması ve 33W hızlı şarj ile gelmesi bekleniyor. Telefon, 32 megapiksel ön kameraya sahip olabilir ve arka tarafya 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro lens ile donatılabilir.

Sızıntı doğru çıkarsa, Reno6 Z, önceki modele kıyasla esas olarak dahili depolama ve kameralar gibi bölümlerde iyileştirmeler sunabilir. Reno5 Z, 6.43 inç AMOLED FHD+ ekrana, Dimensity 800U, 30W şarjlı 4.310mAh pil, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 16 megapiksel ön kamera ve 48 megapiksel dörtlü kameraya sahip olacak.