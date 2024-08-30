Son dönemde akıllı telefon piyasasında katlanabilir telefon modelleri önemli bir pazar payına erişti. Katlanabilir telefonlara olan ilginin artması da markaların bu alandaki çalışmalarını artırdı ve üçe katlanabilen telefon modeli tasarımı ortaya çıktı. Bu kapsamda birkaç marka tasarımlarını kullanıcıya sundu ve şimdi de Oppo üç kez katlanan telefonu gün yüzüne çıktı. Oppo’nun yeni telefonu hakkında bilinenleri içeriğimizde derledik, işte detaylar…

Oppo Üç Kez Katlanan Telefonu Ortaya Çıktı

Üç kez katlanabilen telefon modellerini paylaşan markalar bir bir artıyor. Bu kapsamda Xiaomi, Huawei ve Tecno’nun tasarımlarını görmüştük. Şimdi ise Oppo bu furyaya katılarak üçe katlanan telefon modelini duyurdu. Oppo Find N Serisi Ürün Müdürü Zhou Yibao, Çin’in en popüler sosyal medya platformu Weibo’da bir paylaşım yaparak Oppo’nun yeni katlanabilir telefonunun render görüntülerini ortaya koydu.

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Oppo için önemli bir isim olan Zhou Yibao’nun yaptığı paylaşımdan görüleceği üzere cihaz ince çerçevelere sahip üç ekrandan oluşmakta. Çift menteşe sistemi barındıran telefon sağlam bir katlanma mekanizmasına sahip. Krom materyalden üretilmiş bir çerçevesi bulunan Oppo 3 defa katlanan telefonun arka kısmı ise beyaz suni deriden yapılmış durumda.

Oppo üçe katlanabilir telefon render görüntülerine baktığımızda markanın sektöre iddialı bir şekilde girdiği görülmekte. Oppo bahse konu telefonu Tecno Phantom Ultimate 2 üçe katlanan telefonun tanıtımından hemen sonra gerçekleştirdi ve böylelikle bu alandaki cihazını duyuran ilk markalardan biri oldu.

Oppo Üçe Katlanan Telefon Ne Zaman Çıkacak?

Oppo’nun bu yeni nesil telefonu tasarımı aslında genel manada diğer markalarınkine benziyor ancak bazı farklılıkları elbette bulunuyor. Üç farklı paneli bulunan telefon ince çerçeveleri ile dikkat çekerken cihazın ön kamerasının nerede olduğu görünmüyor ve buradan kameranın ekran altına olabileceği kanısına varılıyor. Cihazın şimdilik başka bilinen bir özelliği bulunmuyor ancak yeni sızıntılar ve haberler geldikçe biz de siz Cepkolik okurları için buradan paylaşıyor olacağız.

Yeni dönemin popüler cihazları olması beklenen üç kez katlanabilen telefonlar oldukça ilgi çekiyor. Oppo’nun bu telefonu ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor ancak Huawei bu alanda elini daha çabuk tuttu diyebiliriz. Huawei’nin 3 kez katlanabilir telefonu Ekim ayında kullanıcıya sunulabilir. Gelen haberlere göre bahse konu cihaz bir Huawei yetkilisi tarafından kullanılmakta. Bakalım yeni katlanabilir telefonlarda bizi neler bekliyor.