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Oppo ve OnePlus yeni stratejik ortaklığını duyurdu

Ahmet Ekinler

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Oppo ve OnePlus yeni stratejik ortaklığını duyurdu

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OnePlus, varlığının dokuzuncu yılını kutlamak için Cumartesi günü bir etkinlik düzenledi ve markanın gelecek planları hakkında birkaç önemli duyuru yapıldı. OnePlus ve Oppo, önümüzdeki yıllarda Oppo’nun OnePlus’a önümüzdeki üç yıl içinde 10 milyar CNY (1,43 milyar $) yatırım yapmasını sağlayacak yeni bir stratejik ortaklık duyurdu.

Yeni “çift marka” stratejisi, OnePlus’ı amiral gemisi akıllı telefonlar için öncü marka olarak görecek. Aynı zamanda, OnePlus ürünleri, ilgili fiyat noktalarında en iyi özellikleri ve kaliteyi korumaya yardımcı olmak için sıfır net kar marjına sahip olacaktır.

OnePlus telefonları ve ürünleri, Çin’de yalnızca çevrimiçi olarak satılacak ve müşteriler, Oppo’nun ülke genelindeki servis merkezlerinde onarım alabilecek.

Oppo’nun Çin’deki çevrimiçi mağazasında halihazırda satış için listelenen en yeni OnePlus telefonlar ve aksesuarlar bulunuyor. Son haber şu ki, OnePlus topluluk uygulaması, OnePlus hayranlarının OnePlus ile ilgili her şeyi tartışmasına, paylaşmasına ve konuşmasına yardımcı olmak için Çin’de yeniden başlatıldı.

Çin için büyük bir gelişme olsa da bu durumun global pazarlarda ne gibi etkili olacak bekleyip hep birlikte göreceğiz.

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KaynakGsmarena

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