Ana Sayfa » Akıllı Telefon Oppo Yeni Telefonları Reno 12 ve 12 Pro Yakında Çıkıyor, İşte Özellikleri! Akıllı Telefon Oppo Yeni Telefonları Reno 12 ve 12 Pro Yakında Çıkıyor, İşte Özellikleri! Emine Emre 2 Görüntüleme

Akıllı telefon piyasasındaki gücünü hızla artıran Oppo, yeni cihazları ile geliyor. Markanın en son çıkardığı telefon geçtiğimiz yıl sonunda piyasaya sürülen Oppo Reno 11 5G idi ve marka bu telefon ile AnTuTu testlerinde en güçlü orta seviye cihazlar arasında yer aldı. Oppo şimdi de Reno 11’in bir üst versiyonu ile geliyor. Oppo yeni telefonları Reno 12 ve 12 Pro yakında piyasaya çıkıyor. İşte cihazların özellikleri…

Oppo Yeni Telefonları Reno 12 ve 12 Pro Yakında Çıkıyor

BKK Electronics alt kuruluşlarından biri olan Çin menşeli teknoloji devi Oppo yeni cihazları Oppo Reno 12 ve 12 Pro’yu kısa zaman içinde tanıtacak ancak lansman öncesinde cihazların özellikleri ortaya çıktı. Mediatek Dimensity işlemcileri ile gelecek olan cihazlar hem gücü hem de diğer özellikleri ile oldukça ilgi çekici. İşte Reno 12 ve Reno 12 Pro telefonlarının özellikleri…

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Reno serisi ile güzel bir başarı yakalayan Oppo şimdi Reno 12 ailesi ile karşımızda. Öncelikler cihazların tasarımından bahsedecek olursak alışık olduğumuz ancak şık bir tasarıma sahip olduklarını söyleyebiliriz. Arka kamera kısmı dikey olan Oppo Reno 12 serisi, dikdörtgen biçimli bir kamera adasına sahip. Bu özelliğiyle pek çok marka ile benzeştiği söylenebilir. Yakında piyasaya çıkacağı belirtilen Oppo Reno 12 ailesi tasarımıyla büyük bir fark yaratmasa da oldukça şık bir görünüme sahip.

Reno 12 Ailesi MediaTek Dimensity İşlemcilerinden Gücünü Alacak

Oppo Reno 12 6,67 inç büyüklüğünde, 1,5 K çözünürlüklü OLED bir ekran barındırmakta. Ön kısmında 50 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunan telefonun arka kamera adasında ise 50 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP çözünürlüklü geniş açılı kamera ve 50 MP çözünürlüklü telefoto kamerası yer almakta.

Cihazın pil kısmında ise 5000 mAh’lık 80 W hızlı şarj desteği bulunan bir batarya yer alıyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunan Oppo’nun yeni telefonları MediaTek Dimensity işlemcilerinden gücünü alacak. Cihazda Dimensity 8200 ya da 8300 bulunacak. İşletim sistemi kısmında ise Android 14 tabanlı ColorOS 14 yer alacak. Ekran kısmına gömülü bir şekilde parmak izi sensörü bulunan cihaz ayıca IR Blaster, IP65 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip.

Reno 12 Pro 16 GB’lık RAM ile Geliyor

Oppo Reno 12 Pro’nun pek çok özelliği Reno 12 ile aynı ancak bazı ayrıştığı özellikler elbette mevcut. İşlemci de en büyük değişiklik olarak karşımıza çıkmakta. Reno 12 Pro MediaTek Dimensity 9200 yahut 9200+ işlemcileri ile gelecek. Ayrıca cihazın RAM büyüklüğü ise 12 GB, depolama alanı büyüklüğü ise 512 GB olacak. Reno 12 Pro’da ki en büyük değişikliklerden biri ise selfie kamerasının otomatik odaklı olması.