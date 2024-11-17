Vivo akıllı telefon sektörünün güçlü oyuncularından biri ve her seviyeye yönelik telefonları ile piyasada güçlü bir pazar payına sahip. Kısa bir zaman önce amiral gemisi serisi X200 ile piyasayı sallayan marka şimdi ise orta seviye grubuna hitap edecek olan bir seri ile geliyor; Vivo S20. Cihazın şimdiye dek pek çok özelliği sızdırılmıştı ve şimdi ise orta segment telefon Vivo S20 performansı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Orta Segment Telefon Vivo S20 Performansı Ortaya Çıktı!

Vivo’nun orta seviyeye hitap edecek olan telefonu Vivo S20 kısa bir zaman içinde, Kasım ayı bitmeden, tanıtılması bekleniyor. Vivo S20 ve S20 Pro modelleri ile piyasaya sunulacak olan seri hakkında daha önce bazı bilgiler ortaya çıkmıştı ve şimdi de Vivo S20 performans sonuçları belli oldu.

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Geekbench platformunda görüntülenen telefonun tek çekirdek puanı 1222, çok çekirdek puanı ise 3417 oldu. Telefonun seviyesi düşünüldüğünde oldukça iyi bir işlemciye sahip olacak denilebilir. Yani cihaz, tam bir fiyat performans telefonu diyebiliriz. Vivo S20’nin işlemcisi henüz açıklanmamış olsa da Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 olabileceği düşünülüyor.

Geekbench test sonuçlarına göre Vivo S20; 2.63 GHz hızında ana çekirdeğe, 3 adet 2.40 GHz hızında orta seviye çekirdeğe ve 4 adet de 1.8 GHz hızında verimlilik çekirdeğine sahip olan bir yonga seti ile gelecek. Çip setinin bu yapısı da Snapdragon 7 Gen 3’e benziyor denilebilir. 16 GB’a kadar RAM ile gelecek olan Vivo S20 seviyesine göre son derece güçlü bir performans sunacak. İşletim sistemi kısmında ise Android 15 yer alacak.

Vivo fiyat performans telefonu hakkında daha evvel sızdırılan bilgilere göre cihaz; 8 GB, 12 ve 16 GB’lık RAM opsiyonları ve 1 TB’a kadar olan depolama alanı seçenekleri ile gelecek. Ekran özelliklerine baktığımızda ise 6,67 inç büyüklüğünde, 1,5 K çözünürlüğe sahip bir AMOLED panel ile gelmesi beklenmekte. Batarya kısmında ise 6500 mAh kapasiteli bir pil ve 90 W’lık hızlı şarj desteğinin bulunacağı söylenmekte. Bunun yanı sıra kablosuz şarj desteğinin bulunmayacağı da bilinenler arasında.

Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Çıkacak?

Kamera tarafına baktığımızda ise öncelikle 50 MP’lik bir selfie kamerasının yer alacağını belirtelim. Arka kurulumda ise 50 MP çözünürlüklü bir ana kamera ile 8 MP’lik bir sensör de yer alacak. Bunların yanı sıra ekrana gömülü parmak izi sensörünün bulunduğunu da belirtelim.

Cihaz hakkında en merak edilenler arasında elbette fiyatı ve çıkış tarihi yer alıyor. Bu kapsamda fiyatının henüz açıklanmadığını ancak performansına göre uygun bir fiyatla pazara çıkacağını söyleyebiliriz. Ne zaman çıkacak sorusuna cevap verecek olursak da 28 Kasım 2024 tarihinde lanse edilmesi bekleniyor diyebiliriz. Vivo S20’nin Oppo Reno 13 ile rakip olacağı söylenmekte. Reno 13, 25 Kasım’da tanıtılacak ve S20’nin de kısa bir süre sonra çıkması beklenmekte.