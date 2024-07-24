Ana Sayfa » Akıllı Telefon Orta Seviye Telefonlar Arasına Güçlü Bir Oyuncu Geliyor: Motorola Edge 50 5G! Akıllı Telefon Orta Seviye Telefonlar Arasına Güçlü Bir Oyuncu Geliyor: Motorola Edge 50 5G! Emine Emre 1 Görüntüleme

Motorola Edge serisine ekleyeceği yeni bir cihazla orta seviye telefonlar arasına güçlü bir şekilde giriyor. Yakın tarihte lanse edilecek olan Motorola Edge 50 5G, MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi ile orta segmentte fark yaratacak. Motorola Edge 50 5G’nin resmi tanıtımı henüz yapılmadı ama cihazın pek çok özelliği ortaya çıktı. Hem tasarımı hem de özellikleri ile dikkat çeken fiyat performans telefonu olması beklenen Motorola Edge 50 5G hakkında bilinenler.

Orta Seviye Telefonlar Arasına Güçlü Bir Oyuncu Geliyor: Motorola Edge 50 5G!

Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Motorola, orta segmente yeni bir cihazla giriyor. Dimensity 7300 yonga setinden gücünü alan, tasarım bakımından da göz dolduran Motorola Edge 50 5G, önümüzdeki bir ay içerisinde Hindistan’da resmi olarak tanıtılacak. Ancak lansmandan önce fiyat performans telefonunun bazı özellikleri sızdırıldı.

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Orta segment telefonlar arasında yer alacak olan Edge 50 5G, 6.4 inç büyüklüğünde 120 Hz tazeleme hızı sunan pOLED ekranla gelecek. Bunların yanı sıra pOLED panel FHD+ çözünürlük sunacak. Kamera kısmına baktığımızda ise cihaz 32 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası ön panelin üst kısmında yer alacak. Arka tarafta ise 50 MP çözünürlüklü bir ana kamera, 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamera ve 10 MP’lik bir telefoto kamera yer almakta.

Motorola Edge 50 5G batarya kısmında 68 W hızlı şarj desteği bulunan bir 4400 mAh’lık bir pil yer almakta. Cihazın RAM ve depolama alanı bilgileri henüz belli değil. Bunun yanı sıra Koala grisi, peach fuzz ve Jungle yeşil olacak şekilde üç farklı renk opsiyonu ile gelen orta segment telefon tasarım olarak da oldukça şık bir görünüme sahip olacak.

Motorola Edge 50 5G Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Motorola Edge 50 5G fiyatı ve ne zaman piyasaya çıkacağı da en çok merak edilen detaylardan ancak bu konularda henüz bir açıklama bulunmuyor. Bilinen Motorola Edge 50 5G özelliklerini kısaca listelemek gerekirse: