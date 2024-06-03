Orta Seviyenin En İyisi Olmaya Aday: Realme 12 Pro ve 12 Pro+ Türkiye’de Satışta!

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Bu fiyata böyle kalite olur mu diyeceğiniz Realme’nin yeni telefonları üstün özellikleri ile ülkemizde de piyasaya sürüldü. Orta seviyenin en iyisi olmaya aday; Realme 12 Pro ve 12 Pro+ Türkiye’de satışa çıktı. Tasarım, işlemci ve kamera özellikleri ile ön plana çıkan telefonların merak edilen özellikleri ve fiyatı içeriğimizde.

Orta Seviyenin En İyisi Olmaya Aday: Realme 12 Pro ve 12 Pro+ Türkiye’de Satışa Çıktı!

Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Realme 2024’ün başında 12 Pro ve 12 Pro+ telefonlarını tanıtmıştı. Orta segmentin üst seviye telefonlarından olan bu yeni cihazlar hem tasarımı ile hem de kamera özellikleri ile ön plana çıkıyor.

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Realme son dönemde büyük bir yükseliş kaydetmekte ve bazı kıyaslama platformlarında en iyiler listelerinde pek çok Realme telefon yer buluyor. Markanın yeni telefonları 12 Pro ve 12 Pro Plus özellikleri ve fiyatı da bu kapsamda oldukça merak edilmekte. Cihazların özelliklerinden ve fiyatlarından bahsedelim…

Realme 12 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Realme 12 Pro 6.7 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızı sunan bir OLED panel barındırmakta. Snapdragon 6 Gen 1 işlemciyle gelen cihaz 8 GB ve 12 GB’lık RAM seçenekleri ile sunulmakta. Depolama alanı kısmında ise 128 GB ve 256 GB’lık opsiyonları mevcut.

Kamera kısmında ise 50 Megapiksel çözünürlüklü Sony IMX 882 ana kamera, 32Megapiksel IMX 709 ve 2x optik zoom özellikleri bulunan telefoto kamera ve 8 Megapiksel ultra geniş açı kamerası bulunuyor. Cihazın selfie kamerası ie 16 MP çözünürlüğe sahip. İşletim sistemi kısmında Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile gelen 12 Pro, batarya tarafında ise 5.000 mAh’lık pil ile geliyor.

Cihazın tüm özelliklerini ve fiyatını listeleyecek olursak:

Ekran: 6.7 inç OLED, HD+ 120Hz, %100 DCI-P3

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Bellek: 8/12GB RAM

Depolama: 128/256GB

Arka kamera: 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS ana kamera; 32 MP, PDAF, OIS, 2x optik zoom telefoto kamera; 8 MP, f/2.2 geniş açı kamera

Ön kamera: 16MP

Batarya: 5000 mAh, 67W şarj hızı

Yazılım: Android 14

Diğer: Bluetooth 5.3, çift SIM kart, IP65 sertifikası, USB Type-C 2.0, Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu

Fiyat: 8 GB / 256 GB: 21.999 TL

Realme 12 Pro+ Özellikleri ve Fiyatı

Realme 12 Pro Plus özellikleri 12 Pro modeli ile benzer ancak temel bazı özelliklerinde farklılıklar bulunmakta. 12 Pro+, Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi ile geliyor ve dolayısıyla diğer modelden daha güçlü diyebiliriz. Bir diğer önemli fark ise kamera kısmında. Realme 12 Plus ana kamera kısmında 50 Megapiksel IMX 890 sensör, periskop telefoto kamera kısmında 3x optik zoom sunan 64 Megapiksel sensör ve 8 Megapiksel geniş açı kamera ile geliyor. Selfie kamerası ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde.

Realme 12 pro+ fiyatına gelince ise RAM büyüklüğüne göre fiyat da değişiyor. Bellek ve depolama alanına göre 12 Pro Plus fiyatları aşağıdaki listelenebilir: