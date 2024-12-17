Oyuncu Telefonu Honor GT Özellikleri Tanıtıldı, İşte Detaylar!

Çin menşeli, fiyat performans telefonlarının aranan markası olan Honor, ürün skalasını genişletmeye devam ediyor. Honor şimdi de oyuncu telefonu ile piyasayı sallamaya geliyor. Rekabetçi fiyatı ile ön plana çıkan oyuncu telefonu Honor GT özellikleri tanıtıldı. Telefonun fiyatı belli oldu, işte detaylar…

Oyuncu Telefonu Honor GT Özellikleri Tanıtıldı

Fiyat performans telefonları ile bilinen Honor, oyuncu telefonunu piyasaya sundu. Uygun fiyata yüksek performans sunan markanın yeni oyun telefonu Honor GT, özellikleri ile oldukça ilgi çekiyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden gücünü alan cihazın özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyelim…

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Honor oyuncu telefonu GT modelinin öncelikle ekran özelliklerine bakacak olursak; 6,7 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüklü bir OLED panel barındırdığını söyleyebiliriz. 120 Hz tazeleme hızı ve 4000 nitlik maksimum parlaklık noktası bulunan panelin üst kısmında 16 MP’lik selfie kamerası bulunmakta.

Qualcomm’un en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Gen 3 ile gelen Honor GT, 12 GB ve 24 GB olmak üzere iki RAM opsiyonu sunmakta. 1 TB’a kadar depolama alanına sahip olan oyuncu telefonunda 3D soğutma sistemi ile birlikte grafit elemanlı 5.514 mm2 VC soğutucu kullanılmış durumda. Android 14 tabanlı MagicOS 7.2 ile gelen Honor GT; 5.300 mAh kapasiteli bir batarya ve 100 W’lık şarj desteği sunmakta. Cihaz 15 dakikada yüzde 60 oranında şarj olabilmekte.

Honor Oyuncu Telefonu Özellikleri

196 gram ağırlığındaki telefon 161×74.2×7.7 mm boyutlarında. Arka kamera kurulumunda iki adet sensör bulunan cihaz 50 MP’lik ana kamera ve 12 MP’lik ultra geniş açı kamerayla gelmekte. Bunların yanı sıra cihaz IP65 sertifikasına sahip ve bu sayede toza ve suya karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Honor GT özelliklerini kısaca listelemek gerekirse:

Boyut ve ağırlık: 161×74.2×7.7 mm, 196 gr

Ekran: 6,7 inç AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ 4.000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB, 16 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Arka Kamera: 50 MP, f/1.95, OIS + 50 MP f/2.2

Ön Kamera: 16 MP, f/2.45

Pil: 100W kablolu, 5.300 mAh batarya

İşletim sistemi: Android 14, MagicOS 7.2

Bağlantı: Wi-Fi 6e, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3, NFC

Honor GT Fiyatı Ne Kadar?

Hayalet siyahı, buz beyazı ve Aurora yeşili renk seçenekleri ile gelen Honor GT, RAM ve depolama alanı varyantlarına göre farklı fiyatlarla satışa sunulmaktadır. 12 GB RAM – 256 GB depolama alanı fiyatı 302 dolar seviyesinde, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı seçeneği ise 454 dolar seviyesinde bir fiyatla piyasaya sürülmüştür. Cihaz hali hazırda Honor resmi web sitesinde satışta ancak global pazara ne zaman geleceği henüz açıklanmış değil.