Oyun ve film tutkunlarına yeni bir müjdeli haber geldi, Until Dawn filmi çalışmaları başladı. Oyundan uyarlama Until Dawn filmi ne zaman çıkacak?

2015 yılında piyasaya sürülen hayatta kalma korku, aksiyon ve macera oyunu Until Dawn, aradan geçen yaklaşık 10 yıla rağmen popülaritesini devam ettiriyor. Milyonlarca oyuncuya ulaşan yapım için şimdi de film çalışmaları start aldı. Supermassive Games tarafından geliştirilen ve Sony Computer Entertainment tarafından yayımlanan, bugüne değin pek çok ödüle layık görülen yapım film olarak uyarlanacak. Oyundan uyarlama Until Dawn filmi ne zaman çıkacak, detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Oyundan Uyarlama Until Dawn Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Annabella filmlerinin yazarı Gary Dauberman tarafından senaryosu yazılacak ve yine Annabella 2 ile Shazam filmlerinin yönetmeni David F. Sandberg tarafından yönetilecek yapım için çalışmalar 2023 yılının son döneminde start aldı. Oyundan uyarlama Until Dawn filminin 2024 yılının son dönemine yetişmesinin bir hayli zor olduğu kaydedilirken, 2025 yılında sinema severlerin ve oyunun hayranlarının film ile buluşabileceği kaydediliyor.

Son yıllarda oyundan uyarlanan ve bir hayli başarılı da olan The Last of Us, Gran Turismo ve Twisted Metal gibi Sony’nin yayıncılığını yaptığı oyunların akabinde Until Dawn’ın da beyaz perde de izleyiciler tarafından “tutulacağı” ön görülüyor.

Film Uyarlaması Çalışmaları 2023 Sonunda Başladı

Geçen yılın sonlarında Screen Gems ve Sony ile korku filmleri sunmak üzere ilk bakış anlaşması imzalayan Dauberman, Coin Operated markası altında Until Dawn’ın yapımcılığını üstleniyor. Yapımcılar arasında Mangata shingle aracılığıyla Sandberg ve Lotta Losten’ın yanı sıra Vertigo Entertainment’tan Roy Lee ve PlayStation Productions’tan Asad Qizilbash ve Carter Swan da yer alıyor.

Uzun metrajlı uyarlamanın senaryosu henüz açıklanmadı, ancak Screen Gems bunu korku türüne yönelik, kalabalık bir oyuncu kadrosuna odaklanan “R dereceli bir aşk mektubu” olarak tanımlıyor.

Until Dawn Oyuncu Kadrosu Kimlerden Oluşuyor?

Oyunun film uyarlamasında rol alacak aktör ve aktrisler ile ilgili olarak henüz kamuoyuna yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Filmde rol alacak kişilerle ilgili bilgilerin ve oluşturulan kastın tamamının 2024 yılı sonuna doğru kamuoyuna yansıyacağı tahmin ediliyor.

Until Dawn Oyunu Hakkında

İlk olarak 2015’te piyasaya sürülen Until Dawn, uzak bir dağ tatilinde bir araya gelen sekiz arkadaş ve çılgın düşmanı konu alan etkileşimli bir korku video oyunu. Gizemli bir katilin, yamyam Wendigo’ların, bir teleferiğin ve uzun zaman önce yaşanan ve günümüze yansıyan bir maden mağarasının yer aldığı “ölüm kalım” senaryoları ile grup üyeleri, başarmak istiyorlarsa korkularıyla mücadele etmek zorundadır. Oyun, eleştirmenler tarafından sürpriz bir şekilde beğenildi ve çok sayıda oyun ödülüne aday gösterildi.