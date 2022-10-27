Panoya Kopyalandı Ne Demek? Twitter’da Pano Nedir?

Günümüzün en popüler sosyal medya hesaplarından biri olan Twitter her geçen gün takipçi sayısı artmakta. Son zamanlarda oldukça kullanıcı sayısı artan sosyal medya platformu oldukça fazla ilgi görmekte.

Kullandığımız bu sosyal medya platformu içinde işlerimizi kolaylaştıracak bazı kısa yollar mevcut. Bugünkü yazımızda sizlere panoya kopyalandı ne demek Twitter’da pano nerede konusunu anlatacağız.

Twitter dünyada oldukça fazla kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarından birisidir. Kullanıcılarına oldukça fazla kolaylık sağlayan sosyal medya platformu içinde bir yazıyı kopyalayıp farklı bir yere yapıştırmanız mümkündür.

Panoya Kopyalandı Ne Demek?

Twitter’da her hangi bir metni kopyaladığınızda “Panoya kopyalandı” bir ibare veya sizlere bilgi verir. Kopyalanan metnin nerede olduğunu merak ediyorsanız kopyaladığınız metin cihazınızın önbelleğine kayıt edilir.

Eğer kopyaladığınız metni görmek istiyorsanız bir not defteri açabilir veya Twitter’da yeni bir metin yeri oluşturup metin içerisine yapıştırıp görebilirsiniz.

Panoyu Kopyalama Nasıl Yapılır?

Bu işlemi yapmak aslında çok kolay Twitter’da herhangi gördüğünüz bir metni veya cümle bu sözde olabilir. Daha sonra o metnin üzerine basılı tutun istediğiniz yere kadar seçip kopyalama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Kopyalandı yazısı çıktığında yapılan işlemin telefonunuzun ön belleğine kayıt edildiğini sizlere hatırlatalım. Daha sonra WhatsApp gibi uygulamaların paylaşım bölümlerine gelerek ekrana basılı tutarak “yapıştır” seçeneğine dokunarak kopyaladığınız metni görebilirsiniz.

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