Papatya İle İlgili Güzel Sözler

Papatyalar, hem şiirlere hem aşklara konu olmuşlardır. Özellikle baharın gelişi ile beraber etrafta binlerce papatya görürüz. Bu papatyalar bizlere aşkı, neşeyi ve sevinci müjdeler. Bugünkü yazımızda sizlere papatya ile ilgili en güzel sözler hakkında derleme yaptık.

Özellikle eskiden bu güne kadar gelen seviyor-sevmiyor oyunu hep papatyalar üzerinde oynanırdı. Papatyalardan taçlar yapılır, papatyadan çay içilirdi. Papatyalar insanoğlunun başlangıcından bu yana her zaman insanın yapısını ve doğasını etkilemiştir.

Yeni dönem edebiyat akınıyla beraber papatyaya verilen önem daha da değerlendi. Birçok şarkı ve şiirin içinde hep papatyalar yer aldı. Bu yüzden papatyalar bizlere hep güzel duyguları hatırlatmıştır.

Ne papatyaların dili varıyor seviyor demeye, ne de benim cesaretim var son yaprağı çekmeye.

Sevmek, papatyaların yapraklarını yolmakla değil, aşkta yol almakla öğrenilir.

Hani fazla su verdiğinde papatyalar ölür ya, işte birisini çok sevince de bırakıp gidermiş.

Nedamet ateşiyle dolu bir gönülle, nemli gözlerle tövbe et! Zira papatyalar güneşli ve ıslak yerlerde açarlar.

Hayallerimi sığdırdım bir papatyanın kokusuna.

Yüreğin bir volkansa eğer, avuçlarında papatyalar açmasını nasıl umabilirsin?

Bir papatya buldum yolda, boynunu bükmüş orada sevilir mi diye sorarken sarıldım boynuna.

Papatya etraftayken üzülemezsin, çünkü sana izin vermez.

Papatyalar gibi seviyorum seni sevdiceğim, masum ve içten…

Ne olurdu bir yaprağın daha olsa, bak sevmiyor işte hain papatya.

Tut ki güneş açtı. Papatyalardan taç yapar mı saçlarımıza?

Papatya kokusuna sığdır hayallerini.

Kuşları boş ver sevgilim, papatya koysunlar yoluna.

Papatyalar koparıldıktan sonra kokarmış. Bir ölüm ancak bu kadar güzel kokabilirdi. Bir ölümlü, ölüme ancak bu kadar meydan okuyabilir ve bir ölümlü, ölümü ancak bu kadar sevebilirdi.

Gülüşünde toplamam gereken papatyalar var.

Sensiz nasıl mutlu olayım ki ben? Papatyasız ilkbahar mı olurmuş?

Tek ihtiyacım olan şey bir yaprak daha.

Papatya mevsimindeyiz şimdi. Burnumda kokusu, avucumda demet demet. Yaşamak çok güzel, bir fırsat, bir nimet.

Hani çok su verince ölürmüş ya papatyalar, birisini de çok sevince bırakıp gidiyormuş meğer.

Açar mı yeniden, gönül bahçemde solan sarı papatyalar?

Sana kırıldım papatya bu saatten sonra, bir yaprağına seviyorum sığdıramadın.

Tek ihtiyacım neydi biliyor musun? Bir papatya yaprağı daha…

Papatyalar bizi aşka bağlar fakat zamanı geldiğinde ayırmayı da bilirler.

Sevmek, papatyaların yapraklarını yolmakla değil, aşkta yol almakla öğrenilir.

Papatyalar benim için çok değerlidir ve onları çok severim. Fakat papatyaya benzeyen adamları daha çok severim.

Gün gelir; bir papatyanın son yaprağında kopar kıyamet! Sevmiyor.

Daha kaç kere papatya falına bakacağım bilmiyorum, seviyor çıksın diye.

Biz papatya yoluyoruz; seviyor mu, sevmiyor mu diye. Hayat da bizi yoluyor; dayanacak mı, dayanamayacak mı diye.

Birbirimizin yüreklerini bilmezken yapraklarına bel bağlayıp dile getiremediğimiz sevgimizi göstermenin en güzel yoludur papatyalar.

Papatyalar, basit ve tatlı. Papatyalar kalbimi kazanmanın yolu.

Papatya bir çiçek olduğunun farkında olmadığından saflığı da bundandır.

Ne papatyaların dili varıyor seviyor demeye, ne de benim cesaretim var son yaprağı çekmeye.

Sana da kırgınım papatya, bir seviyorum sığdıramadın onca yaprağına.

Tut ki güneş açtı. Papatyalardan taç yapar mı saçlarımıza?

Papatya falının tek sonucu vardır; o da elinde kalan bir sap taneciği.

Hiçbir başarıya papatyalı yollardan ulaşılmaz.

Gülüşünde toplamam gereken papatyalar var.

Senin gülüşünde; papatya bahçeleri var, gökyüzü var, yıldızlar var, bambaşka bir evren var. Sen gülünce; kuşlar uçuşuyor, çiçekler açıyor, yağmur diniyor. Sen gülünce, Dünya güzelleşiyor…

İnsanlar haiz olduklarının kıymetini bir türlü bilmezler. Güllere koşarken ayaklarının altında ezilen papatyalardan habersizler.

Gülüşünde toplamam gereken papatyalar var.

Açsın artık papatyalar gönlüme bahar gelmiyor.

Sayfalar dolusu yazasım var sana sevgilim. Pullayıp, bir sabah kapına bırakılmış papatyalar gibi başucuna iliştiresim. Ama sevmek veya özlemek mektuba sığacak bir duygu değildir. Ben bir mektubun, içinde kağıtları taşıdığı gibi hasreti yüreğimde taşıyacağım. Ta ki seninle kavuşuncaya dek. Zaten benim içimde yazanlarıda bir sen bilirsin.

Kuşları boş ver sevgilim, papatya koysunlar yoluna.

Bak! Papatya mevsimi geldi. Mevsimlerden papatyayı severim. Sonra seni. Sonra yine seni. Ve hep seni.

Papatyanın yapraklar ile uğraşmana gerek yok. O kadar kalabalığın içerisinde beni fark etmen yeterli.

Ne olurdu papatya, seviyor deseydin sanki?

Papatya sulandığı kadar güzeldir, kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin.

Sana da kırgınım papatya. Bir “seviyorum” u sığdıramadın onca yaprağına.

Nedamet ateşiyle dolu bir gönülle, nemli gözlerle tövbe et! Zira papatyalar güneşli ve ıslak yerlerde açarlar.

Sensiz nasıl mutlu olayım ki ben? Papatyasız ilkbahar mı olurmuş?

Papatya kokusuna sığdırdım tüm hayallerimi.

Kuşları boş ver sevgilim, papatya koysunlar yoluna.

Hiçbir başarıya papatyalı yollardan ulaşamazsınız.

Lüzumsuz söz yanan ateş gibidir; onu ağızdan çıkarmamalısın, sonra kendin yanarsın. Dilin söylediği iyi söz ise akarsu gibidir; nereye akarsa orada papatyalar açar.

Bahar gelmekle taş yeşerir mi? Toprak ol ki renk renk papatyalar bitiresin. Senelerce gönüller yırtan, kalpleri üzen taş oldun. Bir deneyim et; bir zamanda toprak ol.

Bir papatya buldum yolda, boynunu bükmüş orada sevilir mi diye sorarken sarıldım boynuna.

Papatyaların olmadığı yerlerde insanlar yaşayamaz.

Tut ki güneş açtı. Papatyalardan taç yapar mı saçlarımıza?

Yaşasın papatyalar! Canım papatyalar, seviyorum sizleri. Sizler ki bütün kış toprağın altında, yalnız bizi düşünürsünüz ve ilkbaharda hemen seriliverirsiniz ayaklarımızın altına. Canımlarım benim. Seviyorum sizleri insan kardeşlerim. Durup dururken seviyorum işte, sevip duruyorum. Kollarımı açıp bütün insanlığı kucaklıyorum, papatyalar gibi sizi koparıp göğsümde tutmak istiyorum.

Kuşları boş ver sevgilim, papatya koysunlar yoluna.

Senin için yapraklarını kopardığım papatyalardan özür diledim dün gece. Haklısınız dedim, ne sevdiği belli, ne sevmediği.

Papatyanın yapraklar ile uğraşmana gerek yok. O kadar kalabalığın içerisinde beni fark etmen yeterli.

Gülüşlerin bir çiçek bahçesi gibi adeta. Sen gülünce kalbimde begonyalar, karanfiller, papatyalar açıyor.

Papatya fallarının her zaman tek bir sonucu vardır; elinize bakarsanız ve size kalan tek şeyin bir sap olduğunu görürsünüz.

Papatyalar açardı yüreğimin en kuytu köşelerinde. Seviyor sevmiyor demeler arasında.

Sen güller gibi özelsin, papaya gibi güzelsin, benim bir tanem.

Gülüşünde toplamam gereken papatyalar var.

Öyle umutsuz bakıyorum yarınlara. Hiç gelmeyecek sanki bahar. Papatyalar açmayacak hiç, güneş doğmayacak.

Papatyalar açardı yüreğimin kuytu köşelerinde. Seviyor sevmiyor demeler arasından.

Yıldızları ceplerimde tutarım saçlarımda papatyalar giyerim ama seni şefkatle kalbimin kıvrımlarına sokar ve her yere götürürüm.

Sevinç elin erişebileceği papatyalardan bir demet yapma sanatıdır.

Hani çok su verince ölürmüş ya papatyalar, birisini de çok sevince bırakıp gidiyormuş meğer.

Bak! Papatya mevsimi geldi. Mevsimlerden papatyayı severim. Sonra seni. Sonra yine seni. Ve hep seni.

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