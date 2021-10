Para Kazandıran Oyunlar Listesi

Size oyun oynamanız için para ödeyen düzinelerce çevrimiçi oyun var. Evet, kulağa inanılmaz ve dolandırıcılık gibi geliyor, ancak oyun oynayarak para kazanma, alışverişe giderek, anket doldurarak, dışarıda yemek yiyerek biraz para kazanmanıza veya başka tür hediye kuponları kazanmanıza izin veren gerçekten etkileyici birkaç site ve uygulama var.

Sadece online oyun oynayarak para kazanabileceğinizi biliyor muydunuz? Evet, internetten oyundan para kazanma artık hiç olmadığı kadar eğlenceli. Oyun oynamayı seviyorsanız oynamayı ve yapmaktan hoşlandığınız şeyi yapmak için ödeme almayı düşünmelisiniz.

Oyun Oynayarak Para Kazanmak Mümkün mü?

Oyun oynayarak para kazanma, para kazandıran oyunlar sayesinde elbette mümkün. Günümüz teknoloji çağında artık her türlü şey internet üzerinde gerçekleştirilmektedir. İnsanlara oyun oynamaları için para ödeyen bir avuç dolusu oyun var. Bu uygulamaların hepsinin, bu konuda ilerlemenin ve oyuncularına ödeme yapmanın farklı yolları vardır, ancak hepsi geçerli seçeneklerdir.

İnternetten oyun oynayarak para kazanma için profesyonel bir oyuncu olmanıza gerek yoktur. Para kazandıran oyunlar genellikle reklam gelirlerini hedef alan ve bu şekilde bir döngü oluşturan uygulamalar olduğu için 7’den 70’e herkesin oynayabileceği ve kazanabileceği oyunlardır.

Oyun Oynayarak Nasıl Para Kazanılır?

Oyun oynayarak para kazanma internetten para kazanmanın birçok yolundan biridir. Bazıları YouTube Kanalları oluşturdu. Bazıları blog yazmaya başladı. YouTube gibi medya platformlarında oyun oynayarak ve video oyunlarını oynarken kendi videolarını yayınlayarak para kazanan insanları da duymuş olabilirsiniz.

Para kazanmak için çevrimiçi oyun oynarken kendinizin videolarını yayınlamıyor olsanız bile boş zamanlarınızda akıllı telefonunuzdaki oyunları oynarken kazanabilirsiniz.

Oyun oynayarak para kazanmak için, oyunlarını oynamanız için size gerçek para ödeyecek uygun ve meşru uygulamalar veya siteler bulmanız gerekir.

Size peşin olarak nakit ödeme yapılmayacaktır. Bunun yerine, bazı siteler veya uygulamalar, kripto para birimine benzer jetonlar veya bu sitelerin hediye kartlarına ve benzerlerine dönüştürebileceğiniz “madeni paralar” olarak adlandırdığı şeyler kullanabilir.

Para Kazandıran Oyunlar

İşte oyun oynayarak para kazanma için kullanabileceğiniz güvenilir para kazandıran oyunlar;

Swagbucks

Swagbucks, alışveriş, ücretli çevrimiçi anketler ve belirli görevlerin tamamlanması karşılığında nakit para kazanmak için en popüler sitelerden biridir. Ayrıca, GSN oyunları ile olan ortaklıkları sayesinde, telefonunuzda oyun oynamanız için size ödeme yaparlar. Belirli görevleri tamamlarken oyun oynar ve Swag Bucks (SB) puanları kazanırsınız.

Daha sonra kazandığınız puanları kullanabilir veya hediye kartları için takas edebilir ve hatta nakit ödemenizi doğrudan Paypal hesabınıza alabilirsiniz. Ayrıca Target, Amazon vb. alışverişlerinizde kullanmak üzere paranızı da alabilirsiniz.

Swagbucks ayrıca size sadece oyun oynamanın ötesinde diğer aktiviteler için ödeme yapar. Hatta Youtube’da farklı videolar izlediğiniz için size para ödüyorlar. Elbette anket yapmak, internette gezinmek ve ister inanın ister inanmayın, sadece çevrimiçi alışveriş yapmak gibi diğer etkinlikleri yaptığınızda da ödeme yapıyorlar.

Mistplay

Mistplay, yaygın olarak popüler bir ücretli oyun uygulamasıdır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Saatlik oyun süresi başına 3 – 5 $ arasında en iyi oranları sunarlar ve oyunları ücretsizdir. Maalesef oyuncular Mistplay’i yalnızca Android cihazlarda oynayabilir. Hediye kartlarını seviyorsanız, Mistplay hayallerinizin uygulamasıdır çünkü site size böyle ödeme yapar.

MyPoints

MyPoints’e katıldığınızda, tüm en iyi sitelerin en iyi bonusunu alırsınız – $10. Swagbucks’a çok benzeyen IOS, Android ve MyPoints siteleri için uygulamalar var. Tüm oyunları oynamak ücretsizdir ve bir süre oynarsanız, saatte 2-4 dolar kazanabilirsiniz. MyPoints genellikle Paypal ve hediye kartlarıyla ödeme yaptığından, bunları kullanıyorsanız bir Paypal hesabınız olduğundan emin olun.

PCH

Piyango çekleriyle tanınan PCH, insanların iPhone veya Android uygulamalarını veya PCH.com’u kullanarak para kazanabilecekleri bir uygulamaya da sahiptir. Ödemenin tahmin edilebileceği diğer birçok uygulamanın aksine, PCH’nin sistemi çok değişkendir. Yine de nakit ödüller ve hediye kartlarıyla ödeme yapıyorlar. Artı tarafı, oyunları oynamak ücretsizdir, bu nedenle onunla ilişkili herhangi bir risk yoktur.

InboxDollars

Bir oyun uygulamasından daha fazlası olan InboxDollars, kullanıcıları alışveriş, çevrimiçi ve oyun davranışlarıyla ilgili bilgileri paylaştıkları için ödüllendiren bir pazar araştırma şirketidir.

Büyük markalar, kullanıcılarına oynadıkları oyunlar hakkında ne hissettiklerini sormaları için onlara para ödüyor. InboxDollars daha sonra, oyunu nasıl geliştirecekleri hakkında geri bildirimde bulunduklarında veya belirli seviyelere ulaşmak gibi belirli bir dönüm noktasına ulaştıklarında, kazançlarının bir kısmını üyelerine iletir.

InboxDollars, kart oyunları, strateji oyunları, kelime oyunları, aksiyon oyunları ve daha fazlasını içeren düzinelerce arcade oyununa sahiptir. Ayrıca, Poker, Casino, Wheel of Fortune ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli GSN oyunları aracılığıyla nakit turnuvalara katılabilir, nakit para kazanabilir veya nakit ödüller kazanabilirsiniz.

QuickRewards

QuickRewards, belirli şeyleri yaparak para kazanmanızı sağlayan bir web sitesidir. Quick Rewards’a kaydolduğunuzda katılabileceğiniz üç program vardır: QuickRewards Alışveriş Yap ve Tasarruf Programı, Görüşleriniz İçin Ödenen QuickRewards Programları ve QuickRewards Online Nakit Kazanma Programı. İlk program Shop and Save, kupon indirimleri almanıza ve ilgili mağazalardan alışveriş yaptığınızda nakit para kazanmanıza olanak tanır. Görüşleriniz için Ödenen programı, web sitesinde doldurabileceğiniz ücretli anketleri ifade eder. Son program, Online Nakit Kazan, oyun oynamak ve e-posta okumak gibi şeyler yaparak para kazanabileceğiniz yerdir.

Money Whale

Money Whale uygulamasını birçoğunuz duydu hatta bu konu hakkında videolar izledi. Money Whale, bir oyun olarak karşımıza çıkmaktadır ve telefonunuzun uygulama marketlerinden ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz bir oyundur. Oyunun asıl amacı çeşitli hayvanları oyun içerisinde kullanılan para ile satın alarak, aynı seviyedeki hayvanları birleştirip level atlamaktır. Son level olarak 38. levele gelince her renkten 5 adet balinayı birleştirdiğiniz zaman uygulama size reklam gelirlerinin ‘sini vermektedir.

Money Whale uygulamasında amaç aynı seviyedeki hayvanları birleştirerek bir üst seviyedeki hayvana ulaşmaktır. Ulaşabileceğiniz en son seviye 38. seviyedir ve bir balinadır. Buraya kadar her 5 levelde bir ekranınıza reklam balinası gelerek bulunduğunuz seviyedeki hayvanlardan para toplar ve bu gerçek bakiyeye dönüşür. Oyunun sonuna geldiğinizde ise 5 farklı renkten 38. seviye balinaya ulaştığınız zaman sabit olarak bir reklam balinasına sahip olursunuz ve uygulama reklam gelirlerinin %20’sini size öder.

Açıkçası reklam gelirleri ile kazandıklarının bir kısmını kullanıcılarıyla paylaşarak para kazandıran bir uygulama ortaya çıkartmışlar. Tabi ki oturduğunuz yerden para kazanacağınız fikrini düşündüğünüz zaman akıllarda bir şüphe uyanıyor. Ancak Money Whale uygulamasının kullanıcılarına ödemelerini sorunsuz bir şekilde yaptığını küçük bir araştırmayla bile birçok kanıtta görebilirsiniz.

Money Whale Uygulamasından Kazandığım Parayı Nasıl Çekerim?

Öncelikle Money Whale uygulamasından kazandığınız parayı çekebilmeniz için alt limit olan 10 Dolar seviyesine ulaşmanız gerekmektedir. Ancak uygulama kullanıcılara güven sağlamak amacıyla ilk ödemeye özel küçük bir miktarda çekime izin vermektedir. Kazandığınız parayı kripto para cüzdanınıza Doge coin olarak çekebiliyorsunuz. Genellikle en geç 1-2 gün içerisinde paranız hesabınıza geçmiş oluyor.

Oynaması ve kullanması oldukça basit olan bu oyunda ne kadar para kazanacağınıza tamamen yaptığınız mesai karar veriyor. Oyuna aynı anda başlayan 2 kişiden biri 1 hafta içerisinde 30 levele gelebiliyorken, bir diğer kişi 1 ay içerisinde gelebiliyor. Özellikle gelişen ve yenilenen teknoloji çağında bu tarz imkanları değerlendirmek oldukça önemli bir konudur. Ayrıca oyuna kendi arkadaşlarınızı davet ederek para kazanma şansınızı artırmış olursunuz.

Lucktastic

Bu para kazandıran çevrimiçi oyun yalnızca akıllı telefonlarda kullanılabilir. Bir milyondan fazla kullanıcı, çevrimiçi kazı kazan oyunları ve yarışmalar oynayarak ekstra para kazandı. Gerçek parayla oynanan oyunları oynamak ücretsizdir ve satın alma yoktur. Ancak, her kazı kazan maçından önce oynayan bir reklam var. Kazanma şansınız, kazı kazan kartları oynayan kişi sayısına ve yarışmaya katılan kişi sayısına bağlı olacaktır.

21 Blitz

Bu çevrimiçi oyun Backjack’i Solitaire ile birleştirir. Pratik yapmak için ücretsiz oynayabilirsiniz. Oyunu gerçek parayla oynamaya hazır olduğunuzda nakit oyunlara geçebilirsiniz. Kullanıcılar, rekabetçi bir şekilde oynarken aynı beceri seviyesine sahip diğer kullanıcılarla eşleştirileceğinizi söylediler. Bu, bilgili oyuncuların daha az yetenekli oyuncularla oynayarak büyük bir ikramiye kazanmasını zorlaştırabilir.

KashKick

KashKick, Scrabble GO, Stars Slots ve King of Avalon gibi oyunlar sunuyor. Her teklif ve ödül değişir. Şu anda KashKick, Scrabble GO’da 16. seviyeyi 7 gün içinde tamamladığım için 2.50$ kazanabileceğimi söylüyor.Ancak, bazı oyunlar daha yüksek bahisler sunar. Örneğin, teklife kaydolduktan sonraki 20 gün içinde King of Avalon’da 17. seviyeye geçerek 20$ kazanabilirsiniz. Hesabınızda 10$’a ulaştığınızda, PayPal ile para çekme talebinde bulunabilirsiniz.