Pardus İşletim Sistemi Nedir? Nasıl Kurulur?

Pardus 2003 yılında temelleri atılan milli işletim sistemi olan, Türkiye’de TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilen, özgür, hızlı, kolay, çoklu dil içeren, bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını gidermek üzere hali hazırdaki linux dağıtımlarının üstün taraflarını kullanan; kurulum, yapılandırma ve kullanım kolaylığı sağlayan açık kaynak bir işletim sistemidir. Biz de bu yazımızda Pardus’u nasıl kullanacağınız hakkında her şeyi derledik.

Pardus Nedir ?

PARDUS, Debian GNU/Linux temelli Özgür ve Açık Kaynak kodlu bir işletim sistemidir. İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmekte ve kurulabilmektedir. Kişisel veya kurumsal kullanımlar için Pardus’un iyi ve rekabetçi bir işletim sistemi haline getirilmesi için; TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde geliştirme ve idame çalışmaları devam ettirilmektedir.

Pardus’un, kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ’lerde kolay yaygınlaştırılabilmesi için; kurumsal ihtiyaçları karşılayan Açık Kaynak kodlu alt projeleri bulunmaktadır. Lider Ahenk Merkezi Yönetim Sistemi; Engerek Kimlik Yönetim Sistemi, Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi, Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi (ETAP) bunların başlıcalarıdır.

Pardus ekibi ülkemizde yaygınlaştırılması, destekleyici bir ekosistemin gelişmesi için çalışmalar yapmaktadır. Özgür Yazılımlar konusunda konferans, çalıştaylar ve eğitimler düzenlemekte; Mustafa Akgül Özgür Yazılım Yaz Kampı, Akademik bilişim Konferansı, Pardus ve Açık Kaynak Günleri (Samsun) gibi organizasyonlara destek vermekte; Teknofest, Özgür Yazılım ve Linux Günleri gibi organizasyonlara katılım sağlamaktadır.

Pardus’u Nasıl Kurarım ?

Kuruluma başlamak için Pardus’un resmi internet sitesi üzerinden en güncel sürümü indirmek gerekiyor. Açılan sayfada Pardus 19.3 XFCE (64-bit) sürümünü indirebilirsiniz. Sistemi DVD, CD ya da USB’ye aktarmalı ve ardından cihazı yeniden başlatmalısınız.

Önce masaüstüne gelen “Pardus Yükle”ye, ardından önünüze gelen kurulum ekranından “Pardus Çalışan” seçeneğine tıklamanız gerekir. Kuruluma başladıktan sonra dil seçimini yapabilir, konum seçerek ilerleyebilirsiniz.

Ardından açılan ekranda klavye düzenini seçmeniz ve bilgisayar adı, kullanıcı adı ve şifre belirlemeniz gerekir. Kurumu gerçekleştirecek olan diski seçerek adımları takip edin. Değişiklikleri kaydederek ve onay vererek ilerleyebilir, kurulumu tamamlayın. Kurulumdan sonra kullandığınız DVD ya da CD’yi çıkarmayı unutmamanızda fayda var.