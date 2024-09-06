Çin menşeli telefon üreticisi iQOO yeni telefonu ile piyasayı sallamaya geliyor. Pek çok özelliği sızıntılara konu olan cihaz piyasanın en güçlü telefonlarından biri olmaya aday. Bu kapsamda Snapdragon 8 Gen 4 işlemciye sahip olması beklenmekte. Kavisli ekranı ile dikkat çeken iQOO çıkış tarihi belli oldu. Performans odaklı iQOO 13 Kasım’da geliyor. İşte iQOO 13 hakkında bilinenler…

Performans Odaklı iQOO 13 Kasım’da Geliyor

iQOO’nun yeni amiral gemisi iQOO 13, güçlü özellikleri ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Son dönemde pek çok özelliği sızıntılara konu olan üst seviye akıllı telefon iQOO 13 çıkış tarihi de belli oldu. Bu kapsamda cihazın 2024 Kasım ayında pazara sürüleceği söyleniyor. iQOO’nun bu yeni üst segment telefonunun öncelikle Çin piyasasına ardından da global pazara çıkması beklenmekte.

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Güçlü bir performansa sahip olacağı söylenen iQOO 13 işlemci kısmında Qualcomm’un yeni çıkacak olan güçlü mobil yonga seti Snapdragon 8 Gen 4’ün yer alması beklenmekte. Snapdragon 8 Gen 4’ün Ekim ayında çıkması bekleniyor yani iQOO 13, bu güçlü çip setini kullanan ilk akıllı telefonlardan biri olabilir.

Snapdragon 8 Gen 4 işlemciyle gelecek olan ilk akıllı telefonlardan Xiaomi 15 ve 15 Pro da Ekim de kullanıcıya sunulacak. Xiaomi modellerinin kamera odaklı olması beklenirken iQOO 13’ün performans odaklı olacağı söylenmekte. Aslında telefonun güç odaklı olması şaşırtmadı zira iQOO, Antutu en güçlü telefon listelerinde görmeye alışık olduğumuz bir marka.

iQOO 13 Yeni BOE Ekran Teknolojisi ile Gelecek

Akıllı telefon piyasasının güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Digital Chat Station’dan (DCS) gelen bilgilere göre iQOO telefonunun ekranı ilgi çekici olacak. Aktarıldığı üzere cihaz BOE imzalı özel bir panel ile gelecek. Hatırlatmak gerekirse, BOE kısa bir zaman önce Global Innovation Partner Conference 2024 etkinliğini düzenledi. BOE bu tanıtım etkinliğinde amiral gemisi telefonlar için tasarladığı ekranlarını lanse etti.

DCS’den gelen bilgilere göre yeni üst segment telefonların pek çoğunda BOE’nin yeni ekran teknolojileri kullanılacak. Bu kapsamda Xiaomi yeni serisinde micro kavisli modeller yer alacakken, iQOO 13’te düz bir panel tercih edilecek. iQOO 13 üst seviye telefonu 2K çözünürlüklü veileri düzey ışık yayma teknolojisine sahip olan BOE ekranı ile gelecek.

BOE’nin yeni ekran teknolojisinin geçtiği test sonuçlarına bakıldığında 2024’ün en iyi ekranı olma ihtimali oldukça yüksek görülmekte. Söz konusu ekranın iQOO 13’ün performansını artırması bekleniyor. Özellikle oyun tutkunları için son derece uygun olan bu ekranın, hızlı tepki süresi ve göz alıcı renk skalası ile kullanıcı deneyimini artırması beklenmekte. Cihaz hakkında sızdırılan bilgiler şimdilik bu kadar; yeni detaylar geldikçe siz Cepkolik okurları ile paylaşmaya devam edeceğiz.