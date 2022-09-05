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Photoshop ile Eski Fotoğrafları Yeni Hale Getirme

Photoshop ile eski fotoğrafınızı restore edebileceğinizi biliyor muydunuz ? İşte eski bir fotoğrafı yeniden yaratmanın bir yolu...

Ayşen Sıla

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photoshop

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Günümüzde en popüler fotoğraf düzenleme yazılımı olan Photoshop, elinizde fotoğraflar üzerinde istediğiniz tüm değişiklikleri yapmanızı sağlıyor. Renk düzenlemesinden tutun da görsel manipülasyona kadar birçok şeyi yapabileceğiniz bu programın içinde bazı gizli cevherler de bulunuyor.

Photoshop’un 2020 sürümü ile gelen Neural Filters, yapay zekâ kullanarak birçok değişikliği zahmetsizce yapmanıza olanak sağlıyor. Uygulamanın 2022 sürümüyle gelen ‘Fotoğraf Restorasyon Aracı’ ise eski ve hasarlı fotoğraflarınızı sadece birkaç tıklamayla düzeltmenize imkan veriyor.

photoshop
  1. Eski fotoğrafınızı Photoshop üzerinden açın
  2. Fotoğrafınızın olduğu katman seçiliyken ‘Filtreler’ sekmesine tıklayın
  3. Filtreler sekmesinden Neural Filtreler seçeneğini seçin
  4. Açılan sekmede Fotoğraf Restorasyonu (Photo Restoration) seçeneğini açın
  5. Bilgisayarınız bu adımdan sonra yapay zekayı kullanarak fotoğrafını analiz edecek ve restore edecektir.
  6. Yine aynı menüde bulunan Dolgu ve Renklendirme seçenekleri ile yırtılmış ve siyah beyaz fotoğraflarınızı renklendirebilir ve yapay zekâyı kullanarak onarabilirsiniz.
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