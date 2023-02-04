Yıllar boyunca, Pinterest yalnızca fikir almak için farklı kategorileri takip etmenize değil, aynı zamanda onu içeriğinizi ve ürünlerinizi pazarlamak için kullanmanıza olanak tanıyan, başvurulacak görsel yer imi sitesi olmuştur. Bununla birlikte, benzer deneyimler sunan Pinterest’e benzer başka uygulamalar da mevcut. Daha fazla fikir için alternatiflerle birlikte Pinterest’i kullanmaya devam edebilirsiniz. Aradığınız yenilikçi kaynak olabilecek Pinterest gibi en iyi siteleri bu listede bulabilirsiniz.

Pinterest Benzeri Uygulamalar Listesi

We Heart It Flickr Tumblr Fancy Dudepins Flipboard Dribbble Gentlemint Mix Foodgawker Mamby Hometalk Behance Visualize Us Inspiration Grid DeviantArt Juxtapost PearlTrees Depositphotos Liqurious

Pinterest Benzeri Uygulamalar 2023

We Heart It

Pinterest gibi birçok web sitesi ve uygulama olsa da, We Heart It hemen hemen hepsinde öne çıkıyor. Burası özellikle genç kızlar için yapılmıştır Basit bir arayüze sahiptir. Moda, müzik ya da herhangi bir ünlü ya da dedikodu gibi geniş kategorilerden istediğinizi seçin ve size sunacağı koleksiyonu görmeye başlayın. Takip ettiklerinizden en son gönderileri alın, yeni ve popüler öğeleri keşfedin, farklı türden makaleler okuyun ve farklı konulardaki kanalları takip edin. Ayrıca beğendiğinizi de kaydedebilirsiniz. Kalp düğmesinin, Chrome tarayıcınızdaki kalp simgesine dokunarak fotoğraf, makale ve URL paylaşabileceğiniz bir özelliği vardır.

Flickr

Flickr, aradığınız şeye göre insanları takip etmenize ve farklı gruplara katılmanıza olanak tanır. En iyi sonuçlar için Flickr’ı takip etmeyi unutmayın, ilgi alanlarınıza göre en iyi önerileri sunar. Gösterge tablosundaki seçenekler ile kullanımı oldukça basittir. Fotoğraflarınızı herkese açık olarak göstermek için onları Flickr’daki Film Rulosuna yüklemeniz gerekir. Keşfet, sizin yanı sıra web sitesindeki son etkinlikleri takip etmenize olanak tanır. Keşfet’te, fotoğrafların ve blogların dünyanın neresinde yüklendiğini gösteren Dünya Haritasını kullanabilir veya The Weekly Flickr’ın bölümlerini izleyebilirsiniz.

Tumblr

Modaya, TV programlarına, bağlantılara, Spotify parçalarına, videolara, sanata vb. düşkünseniz, Tumblr tam size göre bir yer olabilir. Yukarıda listelenen tüm favori kategorilerinizi ve daha fazlasını mükemmel bir şekilde görmek için Tumblr’a kaydolmanız yeterlidir. Tek yapmanız gereken takip etmek ve bilgi almak istediğiniz blogları seçmek veya aramak. Ayrıca Metin, Bağlantılar, Alıntılar, Ses, Video gibi herhangi bir şey yayınlayabilir ve hatta kişilerinizle sohbet başlatabilirsiniz. Şimdiye kadar ne yüklediğinizi kontrol etmek için arama çubuğunun altında bulunan koni simgesine dokunmanız yeterlidir.

Fancy

Fancy, ürünlerin satışıyla ilgilenen çevrimiçi bir sosyal dünyadır. Ürünler erkek, kadın, ev dekorasyonu, evcil hayvan ve alet vb. gibi farklı kategorilerdedir. Kendi ürünlerini satmazlar, farklı satıcıların fotoğraflarını ve önerilerini paylaşırlar. Eşyaları komisyon bazında paylaşıyorlar. Herhangi bir ürünle ilgili makaleleri okuyabilir veya Fancy’deki küresel moda ile güncel kalabilirsiniz. Tüm moda ihtiyaçlarınız için tek durak denilebilir.

Dudepins

Dudepins için Pinterest’in erkekler için olan versiyonu diyebiliriz. Bu uygulama, arabaları, fitness, giyim, saç stilleri veya komik şeyler olsun, erkeklerle ilgili ipuçları arayanlar için kesinlikle iyi. Dudepins’teki makaleleri Facebook, Twitter, Instagram ve Google+ gibi diğer sosyal sitelerde paylaşmak mümkündür. Daha olgun ve klas, erkeklere yönelik içerik arıyorsanız, o zaman bakmanız gereken yer Dudepins’tir.

Flipboard

Flipboard çok popüler bir içerik paylaşım platformudur. Blog yazarları ve pazarlamacılar içerik paylaşmak için Pinterest’i kullandığından, siz de blogunuza dikkat çekmek için Flipboard’u kullanabilirsiniz. Flipboard yıllardır piyasada ve içerik oluşturucular için en iyi trafik kaynaklarından biri olduğunu kanıtladı. Diğer sosyal paylaşım platformlarında olduğu gibi, platformda aktif olmanız ve içeriklerinizi düzenli olarak paylaşmanız durumunda en iyi sonucu alırsınız. Her türlü içerik için harika bir platformdur, bu nedenle herhangi bir konuyla sınırlı değildir. Yaşam tarzı, politika, gıda, teknoloji alanlarında Flipboard’da içerik oluşturuyorsanız sitenize düzenli olarak kullanıcı çekilebilir.

Dribbble

Dribbble, tasarımcı topluluğu için ideal bir Pinterest alternatifi olabilir. Çalışmanızı belirli bir kitleye sunmak için yer arayan bir dijital geliştirici veya grafik sanatçısıysanız, burası sizin için mükemmel olabilir. Kullanımı kolay arayüz, en sevdiğiniz tasarımcıyı takip ederek fikirleri kontrol etmenize veya etiketler, renkler, işaretler ve çizimler gibi etkili filtreler kullanmanıza olanak tanır. Dribbble’ı Pinterest’ten ayıran şey – “Tasarımcıları İşe Alma” bölümü. Tasarımcıların işleri listelemesi ve kontrol etmesi için ayrı bir bölüm planlanmıştır.

Gentlemint

Gentlemint, DudePins gibi, erkek kullanıcılara içerik sağlamaya odaklanan başka bir Pinterest alternatifi. Bununla birlikte, Dudepins’in aksine, Gentlemint’in malzemesi sofistike zevklere sahip kişiler için tasarlanmamıştır. Gentlemint, arabalar, alkol, yiyecek ve eğlence gibi konuları öne çıkararak web’deki en erkeksi içeriği sağladığını iddia ediyor. Kaydet seçeneğine tıklayarak en sevdiğiniz görüntüyü kaydetmenizi ve sosyal medya düğmesi yardımıyla paylaşmanızı sağlar. Yani internetteki maskülen içeriğe odaklanan bir yer arıyorsanız Gentlemint ideal bir platform olabilir.

Mix

Mix, başka bir popüler içerik paylaşım platformudur. Mix’te içeriklerinizi paylaşabilir, diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi diğer kullanıcıları takip edebilir ve mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmak için takipçi sayınızı artırabilirsiniz. Paylaşımınız düzenliyse, Mix’ten iyi miktarda akış bekleyebilirsiniz. Bu nedenle, bu platforma da bir göz atmanızı öneririz.

Foodgawker

Foodgawker, gün boyu yemek resimlerine bakmanızı sağlayan mükemmel tasarlanmış bir web sitesidir. Foodgawker, kullanıcılarının vejetaryen, vegan, glutensiz ve tatlılardan oluşan 30’dan fazla kategoride arama yapmasına olanak tanır. Platformda kendi yemeklerinizi paylaşabilir veya sunulan tariflerden ilham alabilirsiniz. Web sitesi, gıdayla ilgili materyallerin yayınlanması konusunda katıdır. Ve her gönderi editörün onayına tabi olduğu için benzer içerikler yayınladığınızdan emin olmalısınız.

Mamby

İçerik üreterek para kazanmanın bir yolunu mu arıyorsunuz? Mamby, yalnızca video ve fotoğraf yayınlamanıza izin vermekle kalmayıp, gönderi beğenilerinize ve paylaşımlarınıza göre kripto para kazanmanıza da izin veren bir platformdur. Kullanıcılarının ilgi alanlarına göre içerik düzenlemesine yardımcı olmak için gelişmiş algoritmalar kullanan oldukça genç bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ve kart tabanlı tasarım, kullanıcıların aradıkları konuları bulmalarını ve resim, alıntı ve video paylaşmalarını kolaylaştırır.

Hometalk

Hometalk ev dekorasyonu ve evle ilgili diğer içerik arayan insanları hedef alıyor. Geniş Hometalk topluluğunda ilham alabileceğiniz tonlarca DIY projesi var. Web sitesi size yatak odaları, mutfaklar, oturma odaları gibi çeşitli kategorilerdeki projeleri keşfetme veya üzerinde çalıştığınız projeleri paylaşma olanağı sunar. Ayrıca, diğer topluluk üyelerinden ipuçları almanıza yardımcı olacak bir DIY forum etiketi de mevcuttur.

Behance

Behance, tasarımcıların yaratıcılıklarını dünyaya sergilemeleri için başka bir çevrimiçi platformdur. Çalışmalarınızı tanıtıp tasarımcılar topluluğuyla paylaşmanız ve heyecan verici tasarımlardan ilham almanız için size mükemmel bir fırsat sunar. Bu uygulama ilham almak için en iyi fikirleri aramak için; grafik tasarım, photoshop, illüstratör ve en iyi Behance gibi popüler kategorilerden arama yapmanızı sağlar. Üstelik, Dribbble gibi, binlerce tasarımcı işi göndermenize ve arama yapmanıza olanak tanır.

Visualize Us

İlk bakışta, bu platformun minimal arayüzü Pinterest’e çok benziyor. Resimler ve videolar, favorilerinizi keşfedecek farklı temalar altındaki kategorilerdir. Pinterest gibi, beğendiğiniz resimleri yer imlerine ekleyebilirsiniz. Onu diğerlerinden ayıran şey, sayfadaki içeriği istediğiniz zaman yenilemenizi sağlayan “Karıştır” özelliğidir.

Inspiration Grid

Grafik tasarım, mimari, illüstrasyon ve araç tasarımı gibi çeşitli yaratıcı alanlarda günlük ilham dozunuz için, Inspiration Grid’in dikkat etmeniz gereken harika koleksiyonları var. Bu web sitesinin arayüzü, dünyanın her yerinden yaratıcı insanların yeteneklerini öne çıkaran çevrimiçi bir dergi gibi oluşturulmuştur. Güncellenen “Editoryal” etiketi güncel trendleri içerir. Zarif stil ve basit gezinme, zorlu konuları bile bulmada yardımcı olabilir.

DeviantArt

DeviantArt, sanatseverlerin ve sanat meraklılarının en büyük topluluğudur. DeviantArt, sanatçıların birbirleriyle bağlantı kurmasına, içeriklerini paylaşmasına ve tanıtmasına, fikirleri tartışmasına ve genel Pinterest arayüzünde benzerlik göstermesine olanak tanıdığı için Pinterest gibi sitelerden biri olarak kabul edilir. DeviantArt’ın iddiasına göre, buraya her gün yaklaşık 160.000 orijinal sanat eseri yükleniyor ve bu da DeviantArt’ı sanatçıların en sık güncellenen sosyal medya ağlarından biri haline getiriyor.

Juxtapost

Her iki platformun da izleyicilerine neler katması gerektiğinden bahsederken, hiçbir şey Pinterest’e Juxtapost kadar yakın olamaz. Juxtapost, aynı fotoğraf tarama ve paylaşma konseptine odaklanan eski ve en popüler sitelerdendir. Kullanıcılar, web sitesinde bulunan ve Giyim, Eğitim, Sağlık ve Güzellik, Seyahat gibi konuları kapsayan 15’ten fazla kategorideki resimlere göz atabilir ve yer imlerine ekleyebilir. Onu diğer alternatiflerden ayıran özellik, aradığınıza yakın önerileri gösteren “bunun gibi daha çok ” bölümüdür.

PearlTrees

PearlTrees, internette hoşunuza giden şeyleri düzenlemenize yarayan bir platformdur. PearlTrees’i, sahip olduğunuz çeşitli ilgi alanları etrafında kendi koleksiyonunuzu oluşturmak için kullanabilirsiniz, böylece sevdiğiniz her şeyi bulabileceğiniz iyi organize edilmiş bir yeriniz olur. Ayrıca benzer konulara ilgi duyan diğer kullanıcılarla işbirliği yapma ve birbirlerinin çalışmalarını paylaşma seçeneği sunar. PearlTrees size genişletilmiş depolama, çevrimdışı mod, premium destek ve daha fazlasını içeren premium bir paket sunar.

Depositphotos

160 milyondan fazla dosyadan oluşan bir kitaplıkta aradığınızı bulacağınızdan oldukça eminiz. Bu web sitesinin kazanan özelliği, telifsiz stok fotoğrafların, görsellerin ve videoların bulunmasıdır. Ayrıca, bir resim URL’sini yapıştırarak veya masaüstünüzden yükleyerek bir resme göz atabilirsiniz. Pinterest gibi, Depositphotos da öğeleri sabitlemenize ve kendi klasörlerinize eklemenize izin veren “Sık Kullanılanlar” adlı bir özelliğe sahiptir.

Liqurious

Liqurious, özellikle yemek meraklılarının içecek tariflerini çevrimiçi paylaşmaları için tasarlanmış en iyi Pinterest alternatiflerinden biridir. Alkolsüz içecekler, sağlık içecekleri ve meyve suları gibi çeşitli kategoriler vardır. Bu kategorilerin her birinin altında yüzlerce farklı tarif bulabilirsiniz. İçeceklere göz atmanın yanı sıra, burada bulunan milyonlarca kullanıcıyla kendi tariflerinizi de paylaşabilirsiniz. Tarif paylaşmak ve canlı yayın yapmak burada çok daha kolay.