Piyasanın En Hızlı Telefonu Nubia’dan Geliyor, İşte Detaylar!

Nubia’dan piyasayı sallayacak bir telefon geliyor. Akıllı telefonların performanslarını test eden AnTuTu platformu, Nubia’nın hali hazırda piyasaya sürülmemiş Red Magic 9S Pro+ modelini teste soktu. Performansı ile dudak uçuklatan cihaz muhteşem bir hız ve güç sunuyor. Piyasanın en hızlı telefonu Nubia’dan geliyor diyebiliriz. İşte cihazın özellikleri ve performans testi sonuçları…

Piyasanın En Hızlı Telefonu Nubia’dan Geliyor

Çin menşeli telefon üreticisi Nubia yeni amiral gemisini 3 Temmuz 2024 tarihinde tanıtacak. Nubia Red Magic 9S Pro+ olarak adlandırılan model şimdiye dek AnTuTu’da alınmış en yüksek puanın sahibi oldu. AnTuTu tarihinin en yüksek puanına erişen telefon, teknoloji tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Nubia daha evvel de AnTuTu en güçlü telefonlar listesinde kendini göstermişti ancak bu defa aldığı puanla herkesi şaşırttı.

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Red Magic 9S Pro Plus, AnTuTu testlerinde 2 milyon 369 bin 542 puan alarak büyük bir rekora imza attı. Cihazın başarısının daha iyi anlaşılabilmesi bakımından Samsung’un amiral gemisi Galaxy S24 Ultra’nın AnTuTu performans puanının 1,8 milyon seviyesinde olduğunu belirtebiliriz.

Red Magic 9S Pro Plus; 1 tane 3,39 GHz Cortex-X4, 3 tane 3,1 GHz Cortex-A720, 2 tane 2,9 GHz Cortex-A720 ve 2 tane 2,2 GHz Cortex-A520 çekirdeğe sahip olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti barındırmakta. Bunun yanı sıra RAM tarafında ise 24 GB LPDDR5X’e ve GPU kısmında ise Adreno 750 bulunmakta. Piyasanın en hızlı telefonu olarak tanımlanan cihazın başarısının sırrı da bu şekilde açıklanabilir.

Red Magic 9S Pro Plus Ne Zaman Çıkacak, Özellikleri Neler?

Nubia’nın bu en güçlü performansa sahip telefonu batarya kısmında 5500 mAh’lık bir pil ile ve 165 W hızlı şarj özelliği barındırmakta. Kamera kısmında ise 50 MP’lik bir ana kamera ve 50 MP’lik bir geniş açılı kamera ile gelmekte. Ekran kısmında ise bu güçlü Nubia telefon 120 Hz tazeleme hızı sunacak.

Nubia Red Magic 9S Pro Plus özellikleri henüz ayrıntılı bir şekilde açıklanmış durumda değil. Yukarıda bahsettiğimiz kamera ve ekran özellikleri şimdilik bilinenler. Marka bu piyasanın en güçlü telefonu Red Magic 9S Pro Plus tanıtımını 3 Temmuz’da gerçekleştirecek.

Bunların yanı sıra cihazın ülkemiz pazarına gelip gelmeyeceği, ne zaman piyasaya sürüleceği, Red Magic 9S Pro Plus fiyatı hakkında bilgi henüz bulunmuyor. Cihaz tanıtıldığında biz de siz Cepkolik okurları için Red Magic 9S Pro Plus özelliklerini ve merak edilen detayları paylaşıyor olacağız.