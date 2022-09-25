Plakadan Trafik Cezası Sorgulama Nasıl Yapılır? [Rehber]

Trafikte unutkanlık, ihmalkarlık ya da dikkatsizlik sonucu yapılan birtakım kural ihlalleri Karayolları Trafik Kanunu’na göre çeşitli cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaya neden olur. Bu cezalar idari para cezası, sürücünün ehliyetine el koyulması hatta aracın trafikten men edilmesi dahi olabilir.

İdari para cezası; emniyet kemeri takmama, alkollü araç kullanma, yayalara yol vermeme, kırmızı ışıkta geçme de dahil olmak üzere her tür trafik kural ihlalinin ardından sürücülere uygulanır. Genellikle araç plakasına yazılan ceza olan idari para cezaları zamanında ödenmelidir.

Trafik Cezası Sorgulama Neden Önemlidir?

Trafik cezaları bazen sürücünün ehliyetine ve adına yazılmakla birlikte bazı durumlarda sürücünün haberi olmadan araç plakasına ceza yapılır. Bu tür durumlarda yazılan ceza daha sonra posta ile tebliğ edilir. Bildirim sürecinde aksaklıklar ve gecikmeler yaşanması durumunda sürücünün araç plakasına yazılan ceza hakkında geç bilgi sahibi olması söz konusu olabilir.

Bununla birlikte idari para cezalarının belirli bir yasal süre içerisinde ödenmesi gerekir. Bu tarih trafik cezasının tebliğ edildiği günden itibaren 30 gün olmaktadır. Eğer yasal süre içerisinde ceza ödenmezse ceza miktarına %5 oranında faiz uygulanması söz konusudur. Diğer yandan trafik cezası, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde ödenirse %25 oranında ceza indiriminden faydalanılabilir.

Bu nedenlerden dolayı plakadan ceza sorgulama işleminin belirli aralıklarla yapılması önerilir. Trafik cezası sorgulama işlemi düzenli olarak yapıldığı takdirde yaşanması olası aksaklıklardan kaynaklanabilecek mağduriyetler mümkün olduğunca azaltılabilmektedir.

Plakadan Trafik Cezası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Plakadan trafik cezası sorgulama düzenli olarak yapılması gereken bir işlemdir. Plakaya yazilan ceza sorgulama yapmanın birden fazla yöntemi vardır. Siz de plakaya yazılan ceza olup olmadığını öğrenmek için dilediğiniz yöntemi kullanarak bilgi edinebilirsiniz.

e-Devlet ile Trafik Cezası Sorgulama

Plaka ceza sorgulama amacıyla kullanabileceğiniz yöntemlerden ilki e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulamadır. Bunun için izlemeniz gereken işlem adımları aşağıdadır:

E-Devlet sistemine giriş yapmak için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girmelisiniz. e-Devlet şifrenizi daha önce almadıysanız ya da aldığınız e-Devlet şifresini unuttuysanız herhangi bir PTT şubesinden kimlik belgenizi ibraz ederek e-Devlet şifresi alabilirsiniz. e-Devlet şifresine alternatif olarak e-İmza ya da Mobil İmza yöntemiyle de e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.

Ceza sorgulama plaka üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız e-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi) sayfasına girin. Bu hizmet aracılığıyla adınıza tescilli bir araç plakasına son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezası olup olmadığını sorgulayabilir, varsa ayrıntılarını görebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Trafik Cezası Sorgulama

Araç ceza sorgulama işlemini yapmak için tercih edebileceğiniz diğer yöntem Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden ceza sorgulama yapmaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi üzerinden MTV ve Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme sekmesine girin.

Kimlik numaranızı ve araç plakasını girin.

Sorgulama işlemini tamamlayın.

İnternet Bankacılığı Yoluyla Trafik Cezası Sorgulama

Günümüzde pek çok ödeme ve sorgulama işlemeni internet bankacılığı yoluyla yapmak mümkündür. Trafik cezası sorgulama işlemi de bunlardan biridir.

Kullandığınız internet bankacılığının web sitesinden ya da mobil uygulamasından şifreniz ve kredi kartı bilgileriniz ile giriş yapın.

“Ödemeler kısmından kimlik numaranızı ve araç plakasını girerek sorgulama yapın.

Kısa Mesaj ile Trafik Cezası Sorgulama

Kısa mesaj yoluyla da plakadan trafik cezası sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

– Cep telefonunuzun mesaj kısmına plaka ceza sorgulama yapmak istediğiniz aracın plaka kodunu, tescil tarihini ve T.C. kimlik numaranızı yazın. 1189’a SMS göndererek araç ceza sorgulama işlemini tamamlayın.

Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Trafik cezası sorgulama işlemi gibi trafik cezası ödeme işlemi de farklı yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir.

İlk yöntem İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ödeme yapmaktır. Bu işlemi gerçekleştirmek için “MTV ve Trafik Cezası Ödeme” kısmına gidin. Buradan ödemenizi tamamlayın.

Diğer yöntem ise mobil ve internet bankacılığı ile ödeme yapmaktır. Mobil ya da internet bankacılığından araç plakasına yazılan ceza sorgulamasını yaptıktan sonra ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

e-Devlet üzerinden de trafik cezası ödeme işlemini yapabilirsiniz. Bunun için e-Devlet Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme sekmesine girdikten sonra ödem işleminizi yapabilirsiniz.

Plakaya Yazılan Ceza Ne Zaman Görülür?

Araç plakasına yazılan ceza e-Devlet sistemine genellikle 3 ila 7 gün içinde düşer. Plaka ceza sorgulama yapıldıktan sonra online sistemler üzerinden ödeme yapılabilir. Trafik cezası ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi PTT şubelerinden, Vergi Dairesi üzerinden ya da banka şubelerinden de yapılabilmektedir.

Araç Plakasına Yazılan Ceza Satışa Engel mi?

Ülkemizde ikinci el araçların alım – satım işlemleri Noterliklerde yapılır. Noter nezdinde gerçekleşen araç alım – satım işlemleri sonucu aracın mülkiyeti bir kişiden bir başka kişiye geçer.

Alım – satım işlemleri yapılırken araca ilişkin birtakım incelemeler gerçekleştirilir. Bu kapsamda vergi borcu ve trafik cezası olup olmadığı da kontrol edilir. Araç plakasına yazılan ceza varsa bu cezalar ödenmeden araç alım – satımı yapılamaz. Diğer bir deyişle aracın mülkiyetinin bir başka kişiye geçmesi söz konusu değildir. Bu yüzden araç alım – satımının söz konusu olduğu durumlarda eğer plakaya yazılan ceza varsa öncelikle bu ödenmelidir.