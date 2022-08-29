PlayStation Oyunları Mobile Gelebilir!

Günümüzün en çok tercih edilen oyun firması PlayStation, Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilen ve serisinin ilk modeli olan video ve oyun konsoludur.

Hepimizin bildiği gib Sony, mobil oyun geliştiricisi Savage Game Studios’u satın aldığını duyurmuştu. Yapılan anlaşmada, PlayStation’ı sadece konsol oyunlarından ayırarak farklı bir dünyaya geçmek istediklerini belirtmişlerdi. Yapılan açıklamaya göre Japon şirket, PlayStation oyunlarını Android ve iOS‘a getirmeyi planlıyor.

Daha önce Guerrilla Games, Insomniac Games ve Bungie gibi büyük stüdyoları bünyesine katan Sony şimdi de Savage Game Studios ile mobil oyun dünyasına oldukça iddialı bir giriş yaptı. Sony yaptığı anlaşmanın henüz tam anlamı ile detaylarını paylaşmadı, fakat PlayStation oyunlarını mobile taşımayı kafaya koymuş gibiler.

Savage Game Studios’un kurucu ortağı ve CEO’su Michail Katkoff, PlayStation ile ortaklıklarından oldukça memnun olduklarını belirtti.

Herkes tarafından merakla beklenen bu ortaklık ile hangi oyunların mobil versiyonu çıkacak oldukça merak ediliyor. Fakat şirket yatığı açıklamada oyuncuları birden fazla özellik ve yeni gelecek oyunların olacağını belirttiler.

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